Nuova forte scossa di terremoto in Albania: panico a Durazzo [DATI e MAPPE]

Un’altra violenta scossa di terremoto è stata avvertita alle 11:52 in Albania: a Durazzo si è scatenato il panico tra residenti e soccorritori.

Secondo il Centro Euro-Mediterraneo si è trattato di un evento magnitudo 4.9 con epicentro nel Mare Adriatico, a 18 km nordovest da Durazzo e 42 km ovest da Tirana.

I media locali riportano che la gente si è riversata per la strade e nel giro di pochi minuti si sono create code di auto in fuga da Durazzo. All’ospedale, dove sulle mura si vedono le crepe per il terremoto di martedì, anche i pazienti hanno lasciato di corsa le stanze, abbandonando l’edificio.

Da martedì ad oggi sono state registrate circa 830 repliche.