Oggi nuova passeggiata spaziale dell’astronauta italiano Luca Parmitano: la diretta streaming LIVE

E’ in programma oggi una nuova passeggiata spaziale di Luca Parmitano: l’astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea eseguirà un’attività extraveicolare (EVA) con il collega Andrew Morgan della NASA per proseguire il lavoro iniziato il 15 novembre scorso per la manutenzione del cacciatore di antimateria Ams-02 (Alpha Magnetic Spectrometer).

Si tratta della 2ª EVA di una serie di 5: le date verranno comunicate nelle prossime settimane.

Per seguire le operazioni in diretta, proponiamo di seguito la diretta streaming della NASA: il live è pianificato alle 11:30 ora italiana, con inizio delle operazioni previsto intorno alle 13:05 ora italiana.