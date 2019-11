Oggi la passeggiata spaziale di Luca Parmitano: la diretta streaming di NASA ed ESA [VIDEO LIVE]

L’astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) Luca Parmitano, insieme al collega americano Andy Morgan, oggi sarà impegnato in 6 ore di lavoro fuori dalla Stazione Spaziale Internazionale: la NASA le ha definite le più complesse operazioni nel vuoto cosmico dai tempi delle riparazioni sul telescopio spaziale Hubble.

Un compito straordinario quello che dovranno effettuare i due astronauti, a partire dalle 13:05 ora italiana, nel corso della prima uscita della missione Beyond.

Sarà solo l’inizio di una serie di complesse passeggiate spaziali per la manutenzione dello strumento Alpha Magnetic Spectrometer (AMS-02) un rilevatore di particelle di antimateria e di materia oscura situato in cima alla struttura a traliccio S3 della Stazione tra una coppia di pannelli solari e radiatori. La NASA considera queste uscite, chiamate tecnicamente EVA (da Extra-Vehicular Activity), particolarmente impegnative, in quanto AMS-02 non era stato inizialmente progettato per operazioni straordinarie di mantenimento.

Per approfondire:

Per assistere alle operazioni in diretta streaming, proponiamo di seguito i video della NASA e dell’Agenzia Spaziale Europea: il live dell’Agenzia Spaziale statunitense avrà inizio alle 11:30 ora italiana, quello dell’ESA alle 12:30. Entrambe proporranno approfondimenti con esperti e la diretta della spacewalk (13:05 ora italiana).