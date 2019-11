Oggi il transito di Mercurio davanti al Sole: la diretta della NASA [LIVE]

Il transito di Mercurio davanti al Sole avviene oggi, 11 novembre 2019.

Il pianeta farà la sua comparsa sul bordo della stella alle 13:35, e si potrà seguire buona parte del suo lento movimento fino al tramonto: il fenomeno si concluderà alle 19:04 (quando entrambi i corpi celesti si troveranno al di sotto dell’orizzonte).

L’evento è stato osservato in Italia l’ultima volta nel 2016, e per il prossimo dovremo attendere un bel po’, fino al 13 novembre 2032.

Mercurio, distante dalla Terra poco più di 100 milioni di km, apparirà sul brillante disco solare come un piccolo neo che si sposterà molto lentamente, compiendo il suo tragitto in cinque ore e mezza.

Dato il ridotto diametro apparente di Mercurio, il transito non sarà visibile ad occhio nudo: per godersi lo spettacolo sarà necessario dotarsi di un buon binocolo o di un telescopio, sempre e comunque opportunamente schermati.

Transito di Mercurio, una “micro” eclissi di Sole

Il transito di Mercurio davanti il disco del Sole è un raro e importante evento astronomico: il pianeta apparirà come un puntino nero sul disco solare e sarà possibile osservarlo con l’aiuto di un telescopio o di un binocolo dotati di filtri solari, per proteggere la vista, come avviene per le eclissi solari.

Il transito di Mercurio davanti al Sole si verifica 13-14 volte ogni secolo: si può verificare soltanto quanto il pianeta e la Terra si trovano nell’intersezione dei due piani orbitali, cosa che accade in due periodi dell’anno: a maggio (ad intervalli di 13 o 33 anni e Mercurio è vicino all’afelio) o a novembre (ogni 7, 13 o 33 anni, e Mercurio è vicino al perielio).

Per approfondire:

Per chi non potrà seguire l’evento direttamente, la NASA proporrà live le immagini catturate da SDO, il Solar Dynamics Observatory, il telescopio spaziale lanciato l’11 febbraio 2010 per studiare il Sole.

La trasmissione inizierà alle 13 ora italiana e terminerà alle 19:45 ora italiana. Qui la pagina dove seguire l’evento: https://mercurytransit.gsfc.nasa.gov/2019/