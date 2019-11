Oggi l’ultimo commosso saluto a Sergio Tralongo, Direttore del Parco Nazionale d’Aspromonte [FOTO]

Questa mattina, al Duomo di Reggio Calabria, centinaia di persone hanno partecipato ai funerali di Sergio Tralongo, Direttore del Parco Nazionale d’Aspromonte, prematuramente ed improvvisamente scomparso il 20 novembre, a soli 58 anni.

Per l’occasione nella città dello Stretto sono giunti numerosi rappresentanti del mondo scientifico e naturalistico, dalla Calabria e non solo: hanno partecipato alle esequie il Presidente del Parco Nazionale del Pollino, il Direttore del Parco della Sila, molti Sindaci dei comuni del Parco d’Aspromonte, i Carabinieri Forestali e tanti altri rappresentanti istituzionali da sempre legati al mondo scientifico e aspromontano come gli ex presidenti Bombino e Perna, il prof. Pasquale Amato, la prof.ssa Angela Misiano, Responsabile Scientifico del Planetario Pythagoras di Reggio Calabria, il Direttore del Museo Nazionale della Magna Grecia di Reggio Calabria Carmelo Malacrino e ovviamente il Presidente f.f. del Parco Nazionale d’Aspromonte Domenico Creazzo.

Sergio Tralongo lascia un ricordo indelebile, per le sue doti umane e per la straordinaria competenza professionale, da naturalista d’altri tempi e attento osservatore e studioso del mondo che ci circonda.

E’ scomparso appena 58enne, in piena salute e attivissimo su numerosi fronti, nel giorno in cui (mercoledì scorso) doveva partecipare al Forum del Parco sulla Carta Europea del turismo sostenibile, a cui aveva lavorato molto.