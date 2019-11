Ondata di maltempo in Puglia e Calabria: violente raffiche di vento e alberi crollati

L’ondata di maltempo che ha colpito il sud Italia nelle scorse ore ha provocato danni e disagi in Puglia, in particolare nel Salento: violente raffiche di vento hanno abbattuto numerosi alberi in diversi Comuni, tra cui Lecce, Nardò, Melissano e Sogliano.

I vigili del fuoco sono al lavoro per la messa in sicurezza.

In tutta la provincia di Lecce si registrano mareggiate e forte vento.

A seguito dell’avviso di allerta arancione emesso ieri, con validità anche per la giornata di oggi, in numerosi comuni salentini, compreso quello di Lecce, sono state chiuse le scuole di ogni ordine e grado, in via cautelativa.

Il rettore dell’Università del Salento ha disposto la sospensione di tutte le attività didattiche.

Il territorio calabrese è sferzato da ieri da forti raffiche di vento, mareggiate e pioggia: le scuole sono rimaste chiuse in gran parte del territorio regionale. Molti sindaci hanno emesso ordinanze per sospendere l’attività anche negli impianti sportivi e ricreativi e nelle aree mercatali. Nei comuni sono stati istituiti i centri operativi che seguono la situazione.

Trecento persone residenti nel quartiere Margherita a Crotone, a ridosso di un canale considerato a rischio esondazione, sono state evacuate ieri in via precauzionale. In città il vento ha provocato il crollo di alberi, uno dei quali si è abbattuto su un’auto.