Ordigno bellico a Torino: domenica il brillamento, migliaia di evacuati

Una grossa bomba d’aereo è stata rinvenuta durante degli scavi in un cantiere di via Nizza, a Torino: le operazioni di messa in sicurezza e brillamento avverranno domenica mattina.

Oggi in prefettura si è tenuto un nuovo tavolo tecnico, con l’obiettivo di pianificare l’intervento che comporterà l’evacuazione di migliaia di residenti. Due nuovi incontri sono previsti domani pomeriggio e giovedì.