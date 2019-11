Orrore a Torino: feto rinvenuto al centro di una piazza, era contenuto in una provetta

Un feto è stato ritrovato nel pomeriggio in un’aiuola di piazza Benefica a Torino da un uomo che stava passeggiando insieme al suo cane. L’uomo ha subito avvertito i carabinieri, che hanno preso in consegna il feto, riposto all’interno di un contenitore cilindrico con tappo trasparente di circa 7 centimetri e immerso in un liquido trasparente di conservazione. Indagini in corso.

Da una prima analisi medica sembra trattarsi di un feto tra le 10 e le 15 settimane, in una provetta di 7 centimetri di altezza e 3 di diametro con liquido di conservazione.

Il contenuto della provetta e’ stato analizzato dai medici dell’ospedale Sant’Anna di Torino. I carabinieri della compagnia Monviso stanno acquisendo i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona per risalire all’identita’ della persona che ha abbandonato nell’aiuola il contenitore col feto. Non e’ escluso, tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, che sia stata rubata da un qualche laboratorio.