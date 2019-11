Ottobre 2019 il più caldo mai registrato: 5° mese consecutivo con temperature record, sopra la media in Europa e Artico [DATI]

Copernicus Climate Change Service (C3S) è un programma implementato dal Centro Europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF). Ogni mese, C3S pubblica regolarmente bollettini climatici che riportano i cambiamenti osservati nella temperatura globale dell’aria a livello di superficie e in altre variabili climatiche. Tutti i risultati si basano sulle analisi meteorologiche generate da modelli numerici di previsione meteorologica utilizzando miliardi di misurazioni provenienti da satelliti, navi, aerei e stazioni meteo dislocate in tutto il mondo. Il C3S ha annunciato che le temperature medie in tutto il mondo per il mese di ottobre 2019 sono state le più calde mai registrate. Questo è il 5° mese consecutivo che vede temperature da record o estremamente elevate.

Le temperature di ottobre 2019 sono state sopra la media del 1981-2010 per la maggior parte dell’Europa, soprattutto nei settori orientali e sudorientali. Temperature sotto la media sono state registrate sulla maggior parte dei settori settentrionali e nordoccidentali del Vecchio Continente.

Altrove, le temperature sulle masse terrestri dell’emisfero nord sono state notevolmente sopra la media su parti dell’Artico, USA orientali, Canada, Medio Oriente e gran parte di Nord Africa e Russia. Le temperature sono state ben al di sopra della media anche su Brasile meridionale, Africa meridionale, Australia occidentale e meridionale e sulla maggior parte dell’Antartide orientale.

Le temperature sulla terraferma sono state sostanzialmente al di sotto della media su un’area che comprende gran parte degli USA occidentali e del Canada. Sotto media anche su parti dell’Africa tropicale e dell’Antartide e in misura minore, su diverse altre aree.

Le temperature globali sono state notevolmente sopra la media ad ottobre 2019. Il mese è stato:

di 0,69°C più caldo della media di ottobre 1981-2010, rendendolo di un piccolo margine l’ottobre più caldo in questo registro di dati;

più caldo dell’ottobre 2015, il secondo ottobre più caldo; di 0,09°C più caldo dell’ottobre 2017, il terzo ottobre più caldo.

La temperatura media per l’Europa ad ottobre 2019 è stata:

di 1,1°C più calda dell’ottobre medio 1981-2010;

Le temperature medie nel periodo di 12 mesi da novembre 2018 ad ottobre 2019 sono state:

di molto sopra la media 1981-2010 sulla maggior parte dell’ Artico , raggiungendo il picco in Alaska e aree circostanti e sulle parti centrali della Siberia settentrionale;

1981-2010 sulla maggior parte dell’ , raggiungendo il picco in Alaska e aree circostanti e sulle parti centrali della Siberia settentrionale; sopra la media virtualmente su tutta Europa ;

; sopra la media sulla maggior parte delle aree di terra e mare, soprattutto su Cina nordorientale, Medio Oriente, Asia sudorientale, Australia, Africa meridionale e alcune parti dell’Antartide;

sulla maggior parte delle aree di terra e mare, soprattutto su Cina nordorientale, Medio Oriente, Asia sudorientale, Australia, Africa meridionale e alcune parti dell’Antartide; sotto la media su alcune aree di terra e mare, soprattutto sulle praterie nordamericane.

Globalmente, il periodo di 12 mesi da novembre 2018 ad ottobre 2019 è stato di 0,56°C più caldo rispetto alla media 1981-2010. In Europa, da novembre 2018 a d ottobre 2019, la media è di 1,1°C sopra la norma 1981-2010.