Palermo: mostre concerti e una corsa per la pace, arriva in città ‘Peace Run’

Palermo, 4 nov. (Adnkronos) – Dall’8 al 16 novembre Palermo si colorerà di numerose iniziative di pace in ambito culturale, educativo e sportivo. E’ stata presentata oggi, a Palazzo delle Aquile, la ‘Peace Run’, la corsa per la pace podistica a staffetta più lunga al mondo. Un evento sportivo non competitivo che ogni anno coinvolge più di 100 nazioni e che arriverà a Palermo insieme alla mostra ‘Paintings for World Peace and Harmony’ di Sri Chinmoy. Saranno circa 250 le opere originali che saranno esposte a Palazzo Sant’Elia a cui si aggiungeranno diverse sedi secondarie come mostra diffusa per la città.

La cerimonia inaugurale – 8 novembre alle 10 – darà il via ad una settimana multiculturale, inclusiva e inter-religiosa. Palermo sarà teatro di mostre, concerti per la pace, staffette di studenti tedofori, sfilate per la pace, seminari e incontri per educare ai diritti umani. Le manifestazioni sono organizzate da Peace Run con la collaborazione del Comune di Palermo, dell’Università di Palermo ed in partenariato con l’Accademia di Belle Arti.