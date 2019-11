Palermo, 15 nov. (Adnkronos) – Trenta chili di hashish nascosti nei pannelli degli sportelli della sua auto. Un napoletano di 34 anni è stato arrestato dai carabinieri durante un controllo per eccesso di velocità in viale Regione siciliana, a Palermo. Ad insospettire i militari è stato l’attegiamento dell’uomo. Negli sportelli della Citroen C3 Cross sono stati trovati 30 chilogrammi di hashish suddivisi in 300 panetti da 100 grammi ciascuno.