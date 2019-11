Papa Francesco assapora il Bergamotto di Reggio Calabria [FOTO]

Il delizioso ed esclusivo Bergamotto di Reggio Calabria portato in omaggio a Papa Francesco oggi in udienza dalla Confederazione dei Pasticceri italiani (Conpait), giunti a Roma per addolcire le prediche di Bergoglio. Il Presidente della Conpait è il noto chef Pasticcere di Reggio Calabria Angelo Musolino che, coadiuvato da un gruppo di reggini e professionisti, ha donato al pontefiche le prelibatezze della città calabrese dello Stretto e l’esclusivo bergamotto, “principe mondiale degli agrumi” come lo definisce Davide Destefano, titolare della nota gelateria Cesare sul Lungomare di Reggio Calabria: “è stata un’emozione grandissima poter vedere il Santo Padre così da vicino insieme a tutti i colleghi, sentimento che ha raggiunto l’apice quando il nostro presidente Angelo Musolino ha donato al Papa i dolci reggini e il bergamotto di Reggio Calabria, principe mondiale degli agrumi che il sommo pontefice ha tenuto in mano apprezzando il suo profumo. La nostra emozione è stata alimentata anche dal ritmo della tarantella in organetto e tamburello improvvisata da Valentina Donato e Fortunato Stillittano di “progetto tarantelle” e l’orgoglio di rispondere al Santo Padre che chiedeva di dove fossimo: “Reggio Calabria!!!!!!”, perché cibo e musica sono elementi identitari che ci rappresentano per le nostre positività” ha detto Destefano per celebrare la giornata.