Papa Francesco: la prossima guerra verrà causata da conflitti legati all’acqua

In occasione del viaggio in Giappone del Pontefice, Papa Francesco ha incontrato l’imperatore del Giappone Naruhito: sono stati trattati temi legati all’ambiente, soprattutto la questione dell’acqua.

Secondo il Pontefice, è difficile risolvere il problema dell’ambiente perché è strettamente collegato a quello dell’economia: per Papa Francesco la prossima guerra potrebbe essere causata da un conflitto per l’acqua, hanno riferito fonti presenti all’incontro, svoltosi a porte chiuse.