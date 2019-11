Papa Francesco: servono “decisioni coraggiose e importanti sull’uso delle risorse naturali”

Papa Francesco, durante l’incontro con le vittime del disastro del terremoto/tsunami del marzo 2011, ha affermato che servono “decisioni coraggiose e importanti sull’uso delle risorse naturali, e in particolare sulle future fonti di energia“: “E‘ un grave errore pensare” che oggi gli “importanti problemi che ci riguardano” possano essere trattati separatamente. “Guerre, rifugiati, alimentazione, disparità economiche e sfide ambientali” andrebbero considerati “come parte di una rete più ampia” perché “facciamo parte di questa terra, dell’ambiente; perché tutto, in ultima analisi, è interconnesso“. “Vorrei ricordare particolarmente l’incidente nucleare di Daiichi a Fukushima e le sue conseguenze. Oltre alle preoccupazioni scientifiche o mediche, c’è anche il lavoro immenso per ripristinare il tessuto della società. Fino a quando i legami sociali non saranno ristabiliti nelle comunità locali e le persone avranno di nuovo una vita sicura e stabile, l’incidente di Fukushima non sarà completamente risolto. Ciò implica, al tempo stesso, come hanno ben sottolineato i miei fratelli vescovi del Giappone, la preoccupazione per il prolungarsi dell’uso dell’energia nucleare, per cui hanno chiesto l’abolizione delle centrali nucleari“.