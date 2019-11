Inizia la passeggiata spaziale di Luca Parmitano e Andrew Morgan: i due astronauti ripareranno uno strumento fuori dalla ISS [LIVE]

Gli astronauti Luca Parmitano (Agenzia Spaziale Europea), attuale comandante della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), e Andrew Morgan (NASA) oggi si avventureranno al di fuori della ISS alle 13:05 (ora italiana) per iniziare a riparare l’Alpha Magnetic Spectrometer (AMS-02), un rilevatore di particelle di antimateria e di materia oscura situato in cima alla struttura a traliccio S3 della Stazione tra una coppia di pannelli solari e radiatori. Questa è la prima di una serie di passeggiate spaziali di manutenzione, le più complesse operazioni nel vuoto cosmico da quelle compiute sul telescopio spaziale Hubble. La passeggiata spaziale, tecnicamente nota come attività extraveicolare (EVA), avrà una durata di circa 6 ore e aprirà la strada ad altre 3 EVA. Quella di oggi è la prima uscita della missione europea Beyond.

La passeggiata spaziale di Parmitano e Morgan

La NASA considera queste uscite particolarmente impegnative in quanto AMS-02 non era stato inizialmente progettato per operazioni straordinarie di mantenimento. Per Parmitano è la terza EVA dopo quelle effettuate nel 2013 nel corso della missione Volare dell’Agenzia Spaziale Italiana. La sua seconda uscita fu caratterizzata da un pericoloso incidente che concluse l’uscita poco dopo il suo avvio. In questa prima EVA, Luca Parmitano, grazie alla sua esperienza accumulata, è EV-1, ossia il leader, vestendo la tuta con le righe rosse per differenziarsi dal collega. È la prima volta che un astronauta europeo ricopre questa carica. Il compito iniziale dei due astronauti è quello di sostituire il sistema di raffreddamento AMS-02 e riparare una perdita di refrigerante che serve a mantenere fredda e costante la temperatura dello strumento. La coppia è supportata dagli astronauti americani Christina Koch e Jessica Meir che gestiranno il braccio robotico Canadarm-2 dall’interno della Stazione contribuendo a posizionare gli astronauti attorno al loro sito di lavoro altrimenti difficile da raggiungere.

MeteoWeb seguirà la DIRETTA della passeggiata spaziale, con aggiornamenti in tempo reale sulle fasi più salienti dell’EVA di Parmitano e Morgan.

13:13: Luca Parmitano e Andrew Morgan sono fuori dalla Stazione Spaziale Internazionale. Le astronaute Koch e Meir li guidaranno con il braccio robotico nel punto in cui dovranno operare.

13:01: Inizia ufficialmente la passeggiata spaziale di Luca Parmitano ed Andrew Morgan. I due astronauti sono pronti a lasciare la ISS. Parmitano sarà il primo ad uscire nello spazio.

Alpha Magnetic Spectrometer

L’Alpha Magnetic Spectrometer (AMS-02) è un rilevatore di particelle operante come modulo esterno della Stazione Spaziale Internazionale. Si tratta di un ambizioso laboratorio orbitante per la fisica delle particelle, con più di 3 metri di lato per un peso complessivo di 7,5 tonnellate, il cui scopo è quello di studiare con precisione la composizione e l’abbondanza dei raggi cosmici nello spazio in cerca di tracce di antimateria primordiale e materia oscura ad energie estreme fino a qualche TeV (“tera-elettronvolt”). La maggior parte dei raggi cosmici, circa il 99%, è formato da materia “ordinaria” quali protoni e nuclei elio. Lo strumento AMS-02 è stato progettato per misurare con precisione la rarissima componente di antimateria nei raggi cosmici, come positroni ed anti-protoni, e scovare particelle di antimateria pesante, come nuclei di anti-elio, mai osservati fino ad oggi.

L’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) sostengono questo esperimento dal 1995, nell’ambito di una collaborazione internazionale che comprende istituti di ricerca e università in America, Europa e Asia. I ricercatori italiani sono responsabili della realizzazione, del mantenimento e delle operazioni dei principali strumenti di bordo, e partecipano in prima persona all’analisi scientifica dei dati raccolti dallo strumento. I rivelatori di particelle di AMS-02 sono stati progettati, costruiti e sono ad oggi operati con l’apporto dei ricercatori INFN di Bologna, Milano, Perugia, Pisa, Roma La Sapienza, e Trento. ASI contribuisce alle attività di operazione dello strumento e di analisi dati con la partecipazione di ricercatori presso l’Unità di Ricerca Scientifica (ASI-URS) e Space Science Data Center (ASI-SSDC). Il rilevatore AMS-02 è stato portato in orbita con la penultima missione dello Shuttle, l’STS-134 Endeavour che aveva a bordo l’astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea Roberto Vittori dell’ASI DAMA, ed è stato agganciato alla ISS dove, dal 19 maggio 2011, sta raccogliendo raggi cosmici con continuità.