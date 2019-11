Nuova passeggiata spaziale per Luca Parmitano: domani ancora al lavoro sul cacciatore di antimateria

Tutto pronto per la nuova passeggiata spaziale di Luca Parmitano. L’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) è di nuovo pronto a uscire dalla Stazione Spaziale Internazionale con il collega Andrew Morgan della NASA per proseguire il lavoro iniziato il 15 novembre per la manutenzione del cacciatore di antimateria Ams-02 (Alpha Magnetic Spectrometer). “L’attività extraveicolare del 22 novembre è confermata“, ha detto all’ANSA il capo del Gruppo di esplorazione dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa), Bernardo Patti. “L’attività prevista – ha aggiunto – consisterà nel proseguire quella di una settimana fa: allora era stato tolto un pannello e scollegati dei tubi; adesso si dovranno scollegare altri tubi e altre interfacce, in modo da poter cominciare a istallare le nuove pompe di raffreddamento nella prossima attività extraveicolare“. Al momento la NASA non ha ancora comunicato le date delle prossime passeggiate spaziali, che secondo il programma sono cinque.