Paura in Sicilia, esplosione in un deposito di fuochi d’artificio: un ferito in codice rosso [FOTO]

Grande paura oggi pomeriggio in Sicilia, dove a Barcellona Pozzo di Gotto si è verificata un’esplosione in un deposito di fuochi d’artificio che ha provocato un enorme incendio. La zona interessata è un’area di campagna. Secondo le prime informazioni l’incendio ha interessato la ditta Costa tra, Cavalieri e Femminamorta e ha provocato un ferito, trasportato in ospedale in codice rosso. Sul posto i Vigili del Fuoco.