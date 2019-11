Roma, 6 nov. – (Adnkronos) – Per appiccare a Centocelle è stato utilizzato un motorino dato alle fiamme. La carcassa ormai carbonizzata dello scooter, che non appartiene a nessuno dei titolari, è stata trovata dai Vigili del fuoco al momento di spegnere l’incendio proprio in mezzo alla sala, tra libri in cenere e condizionatore squagliato. I responsabili del gesto, entrati nella libreria intorno alle 3 dopo aver forzato la saracinesca e la vetrata, sono ancora ricercati dai carabinieri.