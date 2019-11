Perugina: si conferma polo produttivo di eccellenza del cioccolato (3)

(Adnkronos) – Grande soddisfazione per il marchio Perugina, conosciuto in tutto il mondo e che riesce ad essere sempre apprezzato nel corso degli anni: ‘A Milano abbiamo presentato diverse innovazioni e siamo molto orgogliosi perché abbiamo un prodotto ideale come I Granellati, non solo per il mercato nazionale, ma anche per la Spagna e la Francia ‘ afferma Federico Giorgio Marano, direttore marketing Divisione Dolciari di Nestlé Italiana – Quella de I Granellati è una linea di produzione nuova che ci permette di ottenere un gusto unico, su cui è stata fatta una grande ricerca per trovare gusti particolari e unici per appagare i nostri consumatori.

Accanto a questa novità abbiamo il Perugina Nero, un prodotto che si è rinnovato negli anni ed oggi è ancora più sottile, con alla base una ricetta unica nata da Luisa Spagnoli, il gusto unico riconosciuto da tutti i nostri clienti. Presentiamo un fermato monoporzione ideale per degustazioni o per il caffè. Terza innovazione importante per KitKat, nostro marchio internazionale. Kitkat diventa un elemento stagionale trasformandosi in un simpatico coniglietto ‘ spiega Giorgio Marano – Non ci dimentichiamoci infine dei Baci che da sempre hanno avuto la capacità di rinnovarsi mantenendo la ricetta originale. Un’evoluzione di stile che ha coinvolto i cartigli. Sono state infatti selezionate ben 129 frasi nuove più attuali e contemporanee. Grazie alla scelta di nuovi autori, in grado di dare voce alle tante sfaccettature dell’amore: passione, amicizia, affetto, emozioni. Oggi i cartigli sono tradotti anche in diverse lingue: Cinese, Arabo, Inglese Francese e Portoghese.

I Baci vengono prodotti nel cuore dell’Italia solo a San Sisto e da qui partono in tutto il mondo, per la massima valorizzazione del made in italy” conclude il direttore marketing Divisione Dolciari di Nestlé Italiana