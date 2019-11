Perugina: si conferma polo produttivo di eccellenza del cioccolato

Milano, 6 nov. (Adnkronos) – Un polo produttivo d’eccellenza con l’obiettivo di portare le sue creazioni in tutto il Mondo. Questo il ritratto di Perugina, noto brand umbro in continua crescita grazie al piano di sviluppo e agli investimenti degli ultimi tre anni da parte del gruppo Nestlé. La posizione dello storico marchio simbolo del Made in Italy si rafforza potenziando lo stabilimento di San Sisto con nuove linee produttive dedicate anche a brand internazionali.

A Milano l’azienda ha presentato le ultime collezioni. Si comincia con i Granellati creati per conquistare il mercato internazionale, si tratta di nuove praline con un cuore di morbido cioccolato e una copertura di croccante granella a vista. Ogni pralina è differente l’una dall’altra come se fossero fatte a mano, ‘perfettamente imperfette”. Quattro le varietà di gusto de I Granellati: Nocciola Tostata, Semi di Cacao, Caramello Salato e Arancia Intensa. Queste praline vengono prodotte per il mercato in Italia, Francia e Spagna.

Fiore all’occhiello della collezione è Perugina Nero, alle cui tavolette e ai cioccolatini si aggiunge una novità: Perugina Mini Nero. Caratteristiche principali sono: massima sottigliezza, gusto puro ed intenso in un formato monoporzione.