Maltempo Isernia: piano neve per emergenze in prefettura

Il Prefetto di Isernia, Cinzia Guercio, ha convocato una riunione per verificare “lo stato delle pianificazioni da attuare in caso di emergenze connesse alle precipitazioni nevose, sia per quanto attiene alla viabilità che alla fornitura dei servizi essenziali”.

Hanno partecipato il Comune la Provincia, i responsabili delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco, dell’Anas, del 118 e delle Società erogatrici di servizi essenziali. Grande attenzione è stata rivolta “alle modalità operative e procedure di allertamento del complessivo sistema di protezione civile e al ripristino dei servizi essenziali in tempi brevi, compatibilmente con l’entita’ degli eventi meteorologici”.

Sarà garantita “un’adeguata informazione ai cittadini circa le corrette misure di comportamento cui attenersi durante le precipitazioni nevose. Con apposita circolare sarà, inoltre, richiamata l’attenzione dei sindaci per una piu’ efficiente organizzazione degli uffici locali di protezione civile”.