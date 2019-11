Picco di stelle cadenti nel weekend: arrivano le Leonidi, le “regine” delle tempeste meteoriche [INFO]

Il miglior sciame meteorico del mese – e uno dei più conosciuti di questo periodo dell’anno – raggiungerà il suo picco nella notte tra sabato 16 e domenica 17 novembre, offrendo agli appassionati di osservazioni celesti la possibilità di guardare il cielo per ammirare le stelle cadenti. Questo sciame meteorico è considerato moderato e come molti altri, il momento migliore per osservarlo è dopo la mezzanotte.

“Sono probabili 20 meteore all’ora durante il picco, che lo rendono più attivo rispetto al recente sciame meteorico della Tauridi”, spiega Dave Samuhel, che segue il blog di astronomia di AccuWeather. Tuttavia, questi numeri sono insignificanti rispetto agli spettacoli precedenti, quando le Leonidi si sono trasformate in tempeste meteoriche. “Le Leonidi sono meglio conosciute per aver prodotto tempeste meteoriche negli anni 1833, 1866, 1966, 1999 e 2001”, scrive l’American Meteor Society (AMS) sul suo sito web.

La tempesta meteorica del 1966 è stata una delle più impressionanti nella storia recente. La mattina del 17 novembre di quell’anno, negli Stati Uniti meridionali, gli abitanti hanno osservato 40-50 meteore al secondo (!!) (che significano 2400-3000 meteore al minuto!) nell’arco di 15 minuti. Questi incredibili spettacoli celesti sono stati innescati quando la Terra è passata attraverso un denso campo di detriti lasciati dalla cometa 55P/Tempel-Tuttle. “Purtroppo sembra che la Terra non incontrerà nessuna densa nube di detriti fino al 2099”, riporta l’AMS.

Anche sotto un cielo limpido, gli osservatori dovranno fare i conti con la luce di una luna quasi piena, che potrebbe nascondere alla vista alcune delle meteore meno intense. Per massimizzare il numero di meteore visibili, bisogna guardare in una parte del cielo lontana dalla luna e dall’inquinamento luminoso delle città. Bisogna dedicare almeno un’ora all’osservazione del cielo se si è davvero interessati a vedere le meteore. “Non guardate nessuna fonte di luce in quell’ora, come telefono, torcia o qualsiasi tipo di schermo. I vostri occhi si adatteranno gradualmente entro mezz’ora”, consiglia Samuhel. Inoltre, potremo avere anche la possibilità di osservare qualche meteora delle Tauridi, che hanno raggiunto il picco all’inizio della settimana.

Dopo le Leonidi, gli appassionati di stelle cadenti dovranno aspettare un altro mese per avere la possibilità di vedere un altro sciame meteorico. A metà dicembre, infatti, ci sarà il picco delle Geminidi, uno degli sciami meteorici migliori di tutto l’anno. “Le Geminidi solitamente sono lo sciame meteorico più intenso dell’anno e gli appassionati di meteore sono sicuri di cerchiare il 13 e 14 dicembre sui loro calendari”, indica l’AMS. Tuttavia, il 2019 è un anno sfortunato per uno degli sciami meteorici più affidabili dell’anno, poiché il picco si verificherà la notte prima della luna piena.