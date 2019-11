Piena dell’Arno: Firenze tira un sospiro di sollievo, ma a Pisa negozi chiusi e ospedale messo in sicurezza

Firenze tira un sospiro di sollievo per la situazione dell’ARNO. E’ ormai transitato all’idrometro degli Uffizi il colmo di piena del fiume. La portata registrata è stata di 2.148 metri al secondo (al momento è invece di 2.023 metri al secondo). Il colmo è adesso a valle di Firenze, diretto verso l’Empolese: la portata misurata a Ponte a Signa (Firenze) è stata di 2.028 metri cubi al secondo.

L’idrometro agli Uffizi ha registrato alle ore 13 un colmo della piena a 4,80 metri, quindi sotto il secondo livello di guardia, che è di 5,50 metri. Tanti i cittadini e turisti affacciati sulle spallette dei lungarni o dai ponti a vedere lo scorrere impetuoso del fiume. Sono possibili esondazioni nei canali minori della Piana fiorentina. Dalle ore 13 l’allerta rossa riguarda il tratto dell’ARNO da Empoli alla foce. Il picco di piena dell’ARNO a Pisa è previsto dalla mezzanotte in poi.

A causa dello stato di allerta e rischio esondazione dell’Arno, allestita l’unita’ di crisi nell’Azienda ospedaliero universitaria di Pisa per la messa in sicurezza dell’ospedale Santa Chiara. E’ quanto si spiega dalla stessa Aoup in una nota. Tra le misure decise “blocco dell’attivita’ ambulatoriale e chirurgica programmata”, compresi i prelievi, per domani e fino alla cessazione dello stato di emergenza, e chiusura di tutti gli uffici amministrativi con sede al Santa Chiara. Allestimento, in via precauzionale, di un altro punto nascita al Dea dell’ospedale di Cisanello “che dovra’ eventualmente integrare quello di Santa Chiara, che sta regolarmente funzionando. Prese misure anche per lo Sten-servizio trasporto emergenza neonatale”. Saranno inoltre collocate “paratie davanti alle entrate dei vari padiglioni dell’ospedale Santa Chiara, come previsto dal piano di sicurezza in caso di rischio di esondazione e predisposizione di paratie pronte all’uso ai piani terra anche all’ospedale di Cisanello, ma solo a livello precauzionale”. Ancora collocazione di due generatori di corrente elettrica sia al S.Chiara sia a Cisanello. In quest’ultimo ospedale rimane attiva l’elisuperficie di Cisanello.

Il sindaco di Pisa, Michele Conti, ha disposto la chiusura di tutte attività commerciali, ad eccezione del litorale, dalle 18.30 di domenica fino alle 12 di lunedì. “Premesso che la Sala Operativa della Regione Toscana ha emesso l’allerta meteo con criticità rossa per rischio idraulico (Arno) sul territorio comunale fino a lunedì mattina, il sindaco di Pisa ha emesso un’ordinanza per la chiusura di tutte le attività commerciali nel Comune di Pisa comprese quelle sul Viale D’annunzio con esclusione di quelle del litorale e San Piero, a partire dalle ore 18.30 del oggi domenica 17/11/2019 fino alle 12 dì lunedì 18/11/2019 con riserva di valutare, in relazione all’evoluzione della situazione meteorologica, l’opportunità di prorogare tale chiusura con l’emissione di successiva ordinanza”, si legge in un comunicato pubblicato sul sito del Comune.