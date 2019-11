Pioggia e allagamenti: in Liguria “la peggiore ondata di maltempo dal 1953”

Ancora maltempo in Liguria: a Genova è in vigore l’allerta arancione, e si registrano allagamenti e interruzioni della circolazione stradale. I vigili del fuoco e la polizia locale sono intervenuti in particolare nel ponente del capoluogo ligure. Via Ferri e Via Borzoli sono state chiuse al transito per allagamenti.

A causa di pioggia, mareggiate, vento forte, “la Liguria sta vivendo negli ultimi 40 giorni la peggiore ondata di maltempo dal 1953“, secondo il governatore Giovanni Toti, che ha partecipato al punto stampa nella sede della Protezione civile.

L’allerta termina alle 18, ma una nuova perturbazione è attesa tra sabato e domenica.

In queste ultime ore sono caduti 50 mm di pioggia sulla regione, registrati in zone in cui è terreno è già saturo.