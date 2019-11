Il Ministero della Salute, nella sezione “Avvisi di sicurezza” del proprio sito web, ha pubblicato l’avviso di richiamo per il lotto n° 7483 di Polpa di Cervo, marchio Espana, prodotto da Manuel Salado Rios, venduto in vassoi da 1 kg. Il motivo del richiamo è indicato in “presenza di piombo” nell’alimento. Come si legge nelle avvertenze: “il prodotto non può essere impiegato, preghiamo quindi il consumatore di riportarlo al punto vendita“.