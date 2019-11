Ponte Genova, gru si inclina nel cantiere: 3 operai feriti

Poco prima di mezzogiorno una gru si è inclinata all’interno del cantiere di ricostruzione del nuovo viadotto Polcevera a Genova.

Tre persone sono rimaste leggermente ferite e sono state subito sottoposte alle cure mediche del caso.

Gli operai sono al lavoro per rimettere in sicurezza l’area.

La gru si è appoggiata su uno degli impalcati che si trova a terra per le operazioni di assemblaggio.