Ponte Genova: prime pile del nuovo viadotto anche nel cantiere di levante

Anche nel cantiere lato levante iniziano ad alzarsi le pile del nuovo ponte di Genova, dalla 10 alla 18: sosterranno le campate da questo lato del nuovo viadotto. Lo rende noto la struttura commissariale per la realizzazione della nuova infrastruttura che sostituirà il Ponte Morandi, crollato il 14 agosto 2018. “Continua senza sosta il lavoro nel cantiere del nuovo ponte di Genova – ha commentato su Facebook il governatore ligure, Giovanni Toti – Anche a Levante stanno prendendo forma le pile che sosterranno il viadotto. Giorno dopo giorno, stiamo costruendo il futuro di Genova: non ci fermiamo“. Lavori che proseguono nonostante il maltempo che interessa la Liguria nuovamente in queste ore. Nella prima decade di novembre sarà installato il secondo impalcato del viadotto realizzato con Fincantieri. Dopo il varo del primo, avvenuto lo scorso 1 ottobre alla presenza del premier Conte, le pile 4, 5 e 6 sono già terminate, mentre la 7 e la 9 sono in fase di ultimazione.