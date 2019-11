Previsioni Meteo: abbondanti nevicate in arrivo in Valle d’Aosta

Il bollettino dell’ufficio meteorologico regionale prevede in Valle d’Aosta nevicate anche forti tra giovedì e venerdì. Le precipitazioni inizieranno giovedì mattina e riguarderanno tutta la regione, con limite neve tra 500 e 700 metri di quota; saranno moderate nel pomeriggio, e forti dalla serata nella zona sud-est. Venerdì le nevicate proseguiranno fino all’alba, poi è atteso un temporaneo miglioramento e nuove precipitazioni in serata.

Sabato si registreranno precipitazioni sparse e qualche temporanea schiarita, domenica e lunedì tempo variabile e per gran parte asciutto.