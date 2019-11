Previsioni Meteo Aeronautica Militare: temporali e rovesci sparsi, il bollettino fino al 2 dicembre

Il bollettino del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare: le previsioni meteo per oggi, domani e prossimi giorni.

Oggi al Nord: velature anche estese e poche nubi significative, salvo qualche nube bassa associata a foschie e banchi di nebbia tra notte e mattino, in successivo rapido diradamento e in nuova formazione dopo il tramonto. Tra il pomeriggio e la sera generale aumento della nuvolosità da ovest con possibili deboli piovaschi per la tarda serata/fine giornata sulla Liguria di levante. Centro e Sardegna: nubi basse anche estese sulla Sardegna centro-occidentale, con possibilità di qualche occasionale e breve piovasco associato fino la tarda mattinata; prevalente soleggiamento sulle rimanenti aree, salvo velature in transito da ovest e qualche nebbia nelle valli interne fino la tarda mattina. Nel corso del pomeriggio nubi in graduale aumento sulla toscana settentrionale con possibili deboli piovaschi per la tarda serata/fine giornata sulle aree più prossime alla Liguria di levante. Sud e Sicilia: residua nuvolosità associata a locali e brevi rovesci nella notte e al mattino su centro-sud puglia, Sicilia settentrionale, aree joniche della Basilicata e di nord Calabria e anche sul settore meridionale della Calabria tirrenica ma in rapido miglioramento già dalla tarda mattina e con ampie schiarite pomeridiane; sulle rimanenti aree prevalente soleggiamento, salvo locali addensamenti fino la tarda mattina su Molise, Sicilia jonica e restante Calabria e con velature in arrivo da ovest in serata. Temperature: minime in calo al nord, sul centro peninsulare e sul Molise, stazionarie sul resto d’Italia; massime in aumento su Sardegna e Sicilia e in diminuzione su nord Toscana, Umbria, Emilia-Romagna, Lombardia e regioni nord-orientali. Venti: deboli variabili al nord, in rotazione dai quadranti meridionali sulla Liguria dal pomeriggio; da deboli a moderati settentrionali su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia con i rinforzi maggiori su puglia e aree joniche peninsulari; deboli con locali rinforzi sul resto del paese, dai quadranti occidentali sulla sardegna e da quelli settentrionali sulle rimanenti regioni, in lenta rotazione da quelli occidentali a partire dalla Toscana. Mari: localmente agitati tendenti a molto mossi stretto di Sicilia e Jonio meridionale; da mosso a molto mosso lo Jonio settentrionale; da poco mossso a mosso il mar Ligure, con moto ondoso in aumento fino a molto mosso sul settore est per fine giornata; mossi l’Adriatico e il Tirreno centro-settentrionale, con moto ondoso in rapida diminuzione sull’alto Tirreno e, dal pomeriggio, anche sull’Adriatico; molto mossi i restanti mari con moto ondoso in generale attenuazione.

Domani al Nord cielo molto nuvoloso o coperto, con piogge diffuse, intense su levante ligure, Liguria, basso Piemonte ed Emilia-Romagna occidentale, dove potranno assumere anche carattere temporalesco. Dal pomeriggio attenuazione dei fenomeni, dapprima su Valle d’Aosta, Liguria occidentale e Piemonte, ed in serata anche su Lombardia, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige e Veneto occidentale. Centro e Sardegna: cielo molto nuvoloso o coperto sulle regioni tirreniche, con rovesci o temporali, sparsi al mattino e diffusi dal pomeriggio, localmente intensi su Toscana settentrionale; estese e spesse velature sul resto del centro. Sud e Sicilia: molte nubi su Campania, Basilicata e Calabria tirreniche, con piogge o rovesci sparsi, tendenti a divenire diffusi dalla serata; cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso sul resto del sud, tendente a divenire velato dalla seconda parte della mattinata. Temperature: minime in diminuzione su Alpi e Prealpi, Campania, Basilicata, Puglia e Sardegna, in aumento su Toscana e Umbria, generalmente stazionarie sul resto del Paese; massime in diminuzione sulle regioni alpine, Liguria e regioni centrali tirreniche peninsulari, in aumento su Emilia-Romagna, regioni adriatiche centromeridionali, stazionarie sul resto del Paese. Venti: generalmente moderati da sud-ovest al centro-sud, con locali rinforzi lungo le coste tirreniche e sull’Appennino; generalmente deboli occidentali sul resto del Paese. Mari: molto mossi il mare di Sardegna ed il mar Ligure, tendente quest’ultimo a divenire agitato in serata; da mossi a molto mossi il canale di Sardegna ed il Tirreno; generalmente mossi i restanti mari, localmente molto mosso in serata l’Adriatico.

Giovedì 28/11/19. Nord: addensamenti compatti su Alpi, rilievi emiliani e Triveneto, con locali deboli piogge; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del settentrione; al primo mattino e dopo il tramonto formazione di nubi basse e stratificate, accompagnate da foschie dense o locali banchi di nebbia, in pianura padana. Centro e Sardegna: addensamenti compatti sulle aree interne delle regioni tirreniche, con rovesci o temporali sparsi; estese e spesse velature sul resto del centro. Sud e Sicilia: molte nubi su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia tirreniche, con piogge o rovesci sparsi, in diradamento serale su quest’ultima regione; cielo velato a mattino sul resto del meridione, tendente a divenire poco nuvoloso dal pomeriggio. Temperature: minime in aumento al centro-sud, Friuli-Venezia Giulia, Veneto settentrionale e Trentino-Alto Adige orientale, in diminuzione sul nord-ovest e Lombardia, stazionarie altrove; massime in aumento su regioni alpine, Toscana, Liguria e Puglia centromeridionale, in diminuzione su Lazio meridionale, Campania, Calabria, Sicilia e Basilicata tirreniche, stazionarie altrove. Venti: da moderati a forti dai quadranti occidentali sulla Sardegna ed al centro-sud peninsulare, con rinforzi lungo l’area appenninica; da deboli a moderati dai quadranti occidentali sulla Sicilia; deboli occidentali sul resto del Paese. Mari: da molto mosso ad agitato il mar Ligure ed il mare di Sardegna; molto mossi il canale di Sardegna ed il Tirreno; da mossi a molto mossi l’Adriatico e lo Ionio; mossi i restanti mari.

Venerdì 29/11/19: locali addensamenti compatti lungo l’arco alpino, sulle aree interne delle regioni tirreniche, sulla Sardegna centroccidentale e sulla Sicilia tirrenica, con pioggia o rovesci sparsi e locali nevicate lungo l’arco alpino; spesse velature sul resto del sud peninsulare e bel tempo sul resto del Paese.

Sabato 30/11/19: cielo da parzialmente a molto nuvoloso al sud, con piogge o rovesci sparsi; bel tempo sul resto del Paese, salvo nubi stratificate al primo mattino e dopo il tramonto, accompagnate da foschie dense o locali banchi di nebbia, in pianura padana. Dal pomeriggio inoltre aumento delle velature ad iniziare dal nord-ovest.

Domenica 01/12/19 e lunedì 02/12/19: molte nubi al nord, con piogge o rovesci diffusi, intensi su levante ligure ed alta Toscana, dove potranno assumere anche carattere temporalesco; addensamenti compatti anche sulle regioni tirreniche, con locali deboli piogge o rovesci sul resto della Toscana; bel tempo sul resto del Paese. Nella giornata di lunedì attenuazione del maltempo al nord-ovest e sua contestuale intensificazione sul resto del nord e sulle regioni centrali tirreniche dove avremo rovesci o temporali diffusi, intensi su Toscana, e Friuli-Venezia Giulia.