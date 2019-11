Previsioni Meteo Aeronautica Militare fino a venerdì 8 novembre: settimana di instabilità, arriva il freddo

Le previsioni dell’Aeronautica militare per i prossimi giorni in Italia.

Lunedì 4 novembre al Nord: Al primo mattino ancora cielo molto nuvoloso sulle regioni nord orientali con residui piovaschi sulle aree confinali. Ampie schiarite sulle restanti aree ma con spesse velature in arrivo nel corso della mattinata e nubi più consistenti sulle aree alpine occidentali e Levante ligure con locali rovesci associati.

Centro e Sardegna: molte nubi sulle aree appenniniche con qualche debole fenomeno associato. Prevalenza di schiarite altrove salvo il settore centro occidentale della Sardegna dove il cielo si presenterà per lo più nuvoloso. In serata aumento della nuvolosità a eccezione delle aree adriatiche con associati rovesci e qualche temporale su alta Toscana e Sardegna occidentale.

Sud e Sicilia: mattinata ancora all’insegna della instabilità sulle regioni tirreniche con precipitazioni localmente intense al primo mattino e in seguito meno consistenti con totale assorbimento in tarda mattinata. Bel tempo altrove.

Temperature: minime in diminuzione su tutto l’arco alpino, Levante ligure, Emilia-Romagna e regioni centrali; in lieve aumento altrove; massime in aumento su Piemonte e Lombardia occidentale; stazionarie sul resto del Nord e in calo sul resto della Penisola.

Venti: generalmente deboli occidentali al Nord; da moderati a forti nord occidentali su Sardegna tendenti a ruotare da sud ovest; da moderati a forti occidentali sul resto della Penisola tendenti a disporsi da sud ovest e ad attenuarsi.Mari: agitati mar e canale di Sardegna; agitato il Tirreno e Ligure ma con moto ondoso in attenuazione; molto mossi ionio e stretto di Sicilia con moto ondoso in calo; mosso l’Adriatico.

Martedì 5 novembre: estese e spesse velature sulla Pianura padana e regioni adriatiche centrali, cielo molto nuvoloso o coperto sul resto del Nord, regioni tirreniche peninsulari e sulla Sardegna, con rovesci o temporali da Sparsi a diffusi. Cielo poco nuvoloso. Dal pomeriggio intensificazione dei fenomeni sulle regioni alpine centro orientali e su quelle centrali tirreniche, con rovesci o temporali diffusi localmente anche di forte intensità.

Mercoledì 6 novembre: ancora instabilità sulle regioni centrali con fenomeni diffusi che nel corso del pomeriggio si trasferiranno sulle regioni meridionali. Prevalenza di schiarite altrove.

Giovedì 7 novembre e venerdì 8 novembre: Generali condizioni di instabilità al Sud e localmente anche al Nord Est. Prevalenza di schiarite sul resto della Penisola. Nella giornata di venerdi nuovo marcato peggioramento in arrivo dal nord ovest e in rapida estensione al resto della Penisola.