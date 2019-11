Previsioni Meteo Aeronautica Militare: maltempo senza tregua, il bollettino fino al 23 novembre

Il bollettino del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare: le previsioni meteo per oggi 17 novembre 2019, domani e prossimi giorni, fino al 23 novembre.

Oggi al Nord: molto nuvoloso o coperto con precipitazioni da sparse a diffuse, localmente temporalesche, che potranno risultare intense e abbondanti su centro-nord Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e, fino alla tarda mattina anche su Emilia-Romagna e Liguria centro-orientale, con quota neve oltre 1300-1500metri sui rilievi alpini centro-orientali e oltre i 1000metri su quelli rimanenti. Deciso miglioramento nel pomeriggio sull’Emilia-Romagna e su gran parte delle pianure di Piemonte, Lombardia e Veneto mentre fino a termine giornata si avranno ancora precipitazioni sparse sul Friuli-Venezia Giulia e sul Trentino-Alto Adige e da isolate a sparse sulla Liguria, sul Piemonte centro-settentrionale e sui restanti rilievi collinari e montuosi. Centro e Sardegna: molte nubi sulla Sardegna con piogge e isolati temporali per tutta la giornata sul settore centro-occidentale mentre nel pomeriggio sulle aree più orientali schiarite anche ampie si alterneranno a innocui annuvolamenti; molto nuvoloso o coperto sulle regioni peninsulari con precipitazioni diffuse anche temporalesche, con fenomeni intensi su Toscana e Lazio fino a metà giornata, in quasi totale esaurimento tra il pomeriggio e la sera sebbene con residui rovesci serali ancora possibili sull’alta Toscana. Sud e Sicilia: molto nuvoloso con piogge sparse e isolati temporali su Sicilia, Calabria, Basilicata tirrenica, Campania e Molise, con fenomeni anche intensi sulla Campania e in miglioramento serale sulla Sicilia; sul resto del Sud nuvolosità irregolare con qualche isolata precipitazione al mattino ma in rapido peggioramento con piogge sparse e isolati temporali nel pomeriggio e in serata e con fenomeni localmente intensi sulla Puglia. Temperature: minime in aumento su basso Piemonte, Alpi lombarde e regioni nord-orientali, in calo su Liguria e Sicilia; massime in aumento su basso Piemonte, Sardegna meridionale e su coste e immediato entroterra abruzzese, in deciso calo su Sicilia, Calabria tirrenica, Basilicata, Campania, Molise, centro-nord Puglia e, in misura minore su Lombardia, nord Piemonte e restante centro peninsulare. Venti: da moderati a forti meridionali su Friuli-Venezia Giulia, Veneto, coste emiliano-romagnole, centro-sud peninsulare e Sicilia orientale, in generale rotazione dai quadranti occidentali e in graduale attenuazione iniziando da est Sicilia, Toscana e regioni tirreniche; moderati occidentali con locali rinforzi su Sardegna e resto della Sicilia; settentrionali sulla Liguria, moderati o temporaneamente forti fino al tardo mattino e in rotazione e attenuazione di quadranti meridionali; deboli meridionali con locali rinforzi sul Trentino-Alto Adige, sulla Lombardia orientale e sul resto dell’Emilia-Romagna, mediamente deboli variabili sul resto del nord. Mari: agitati o localmente molto agitati il Tirreno e il medio-alto Adriatico, in attenuazione fino a molto mossi; da molto mossi ad agitati i restanti mari.

Domani al Nord: nuvolosità sparsa, più consistente sulle aree alpine e prealpine con associati rovesci sparsi. Dal pomeriggio peggioramento atteso su Liguria ed Emilia-Romagna con rovesci diffusi, in estensione serale a Piemonte orientale, Lombardia e Triveneto. Le precipitazioni risulteranno a carattere nevoso dal tardo pomeriggio generalmente al di sopra dei 1000 metri su Trentino-Alto Adige, Alpi venete ed Appennino. Centro e Sardegna: nubi compatte su regioni tirreniche ed Umbria con rovesci sparsi più diffusi ed anche sotto forma di temporale su Sardegna e coste peninsulari. Dal pomeriggio intensificazione dei fenomeni anche sulle aree interne peninsulari, dove specie sull’area settentrionale della Toscana risulteranno anche di forte intensità. Quota neve sull’Appennino toscano in calo serale fino a 1000-1200 metri; sul versante adriatico addensamenti compatti, meno consistenti lungo le coste, con occasionali rovesci a ridosso delle aree appenniniche. Sud e Sicilia: addensamenti compatti sulla Campania con associati rovesci sparsi ed occasionali temporali, questi ultimi lungo le coste; attenuazione serale dei fenomeni. Sul resto del Sud al mattino nuvolosità sparsa, con locali addensamenti compatti lungo le aree tirreniche e sulle aree interne del Molise con associati occasionali rovesci; cielo velato dal pomeriggio, con qualche nube più consistente sull’isola. Temperature: minime stazionarie su Sardegna, pianura piemontese ed Emilia Romagna centro occidentale; in generale calo sul resto della penisola, più marcato sul restante Centro Sud; massime in rialzo su Lombardia, Sardegna, Sicilia, Marche, Abruzzo e Molise e Campania; in lieve calo altrove. Venti: da moderati a temporaneamente forti da sud sulla Sardegna; moderati da nord sulla Liguria; deboli da est sulla pianura padana; deboli di direzione variabile sul resto del Nord; da deboli a moderati meridionali altrove, con rinforzi serali lungo le coste tirreniche. Mari: da molto mossi a localmente agitati mar e canale di Sardegna e dalla sera anche Tirreno e stretto di Sicilia; mossi lo Ionio e l’Adriatico meridionale; molto mossi i restanti bacini.

Martedì 19 novembre al Nord: maltempo diffuso su gran parte delle regioni, eccezion fatta per i settori occidentali di Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria dove le precipitazioni saranno più deboli e a carattere sparso mentre risulteranno localmente intense su triveneto con quota neve oltre i 1000 metri. Centro e Sardegna: cielo coperto su Sardegna e regioni tirreniche peninsulari con associate precipitazioni a carattere di rovescio e temporale, in attenuazione mattutina sull’isola e nel corso del pomeriggio anche su Toscana e Lazio. Sulle restanti regioni nubi estese ma con fenomeni limitati dapprima alle aree appenniniche e, poi, dal pomeriggio estesi alle restanti aree. Sud e Sicilia: addensamenti compatti sulle regioni tirreniche con precipitazioni a partire dalla Campania ed in estensione alle altre regioni. Più asciutto sul resto del meridione anche se con nuvolosità estesa e qualche fenomeno sull’entroterra molisano e garganico. Temperature: minime in generale aumento; massime in rialzo al Nord ovest, in lieve calo sulle due isole maggiori e senza variazioni di rilievo altrove. Venti: da moderati a forti nord occidentali sulla Sardegna; da moderati a forti meridionali sulle regioni centrali, Puglia e coste adriatiche settentrionali; deboli variabili sul resto del Nord con rinforzi settentrionali su Liguria; moderati meridionali sul resto del Paese. Mari: da molto mosso a localmente agitato il mar di Sardegna con moto ondoso in attenuazione; mossi lo Ionio e l’Adriatico meridionale; molto mossi i restanti bacini.

Mercoledì 20 novembre: ancora molte nubi al nord, eccezion fatta per bassa Lombardia ed Emilia Romagna, con residui rovesci al nord est, in completa attenuazione pomeridiana. Molto nuvoloso su tutte le regioni tirreniche con associati locali piovaschi, specie sul basso settore tirrenico. Sulle altre aree inizialmente cielo sereno in attesa di spesse ed estese velature.

Giovedì 21 novembre: aumento della nuvolosità al Nord Ovest, Sardegna e Toscana con precipitazioni via via più diffuse. Nubi sparse altrove, gradualmente più compatte sul resto del Nord, Lazio ed Umbria con qualche pioggia sparsa.

Venerdì 22 novembre e sabato 23 novembre: condizioni di instabilità al Nord, settore occidentale della Sardegna e coste tirreniche con fenomeni sparsi, localmente più consistente inizialmente tra Piemonte e Lombardia e poi in trasferimento al Nord Est. Variabilità altrove con tendenza ad ampie schiarite. Nella prima parte della giornata di sabato molte nubi al Nord e prevalenza di schiarite altrove, seguirà nel corso del pomeriggio un nuovo impulso instabile al Nord Ovest e localmente in area ionica.