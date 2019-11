Previsioni Meteo Aeronautica Militare: deciso peggioramento, “attesi fenomeni eccezionali”. Il bollettino fino al 17 novembre

Il bollettino del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare: le previsioni meteo per oggi, domani e prossimi giorni.

Oggi al Nord: molto nuvoloso o coperto su tutte le regioni, con precipitazioni sparse dapprima su liguria, emilia-romagna e settori sud di Piemonte, Lombardia e Veneto ma in rapida estensione a tutte le rimanenti aree durante la mattina, con quota neve intorno 1200 metri su Alpi e Prealpi. Migliora nel pomeriggio sul settore orientale dell’Emilia-Romagna e sul basso Veneto e in serata anche su Valle d’Aosta e settore alpino del Piemonte occidentale. Centro e Sardegna: nuvolosità irregolare su Marche e Abruzzo con qualche occasionale pioggia sulle aree appenniniche e nelle immediate adiacenze fino metà giornata ma con precipitazioni sparse in arrivo dalla sera iniziando dall’Abruzzo; molte nubi su Sardegna, Lazio, Umbria e Toscana con precipitazioni sparse, anche temporalesche sull’isola e in prossimità delle coste di Lazio e Toscana, in temporaneo miglioramento sulla Sardegna, dalla tarda mattina e nel primo pomeriggio, e in misura parziale durante il pomeriggio su Lazio e Umbria, con nuove precipitazioni sparse in rapido arrivo sull’isola durante il pomeriggio e la sera iniziando dal settore orientale e dalla sera anche sul Lazio. Sud e Sicilia: molte nubi su Sicilia e Calabria, inizialmente solo con locali piovaschi possibili ma in deciso peggioramento, con fenomeni diffusi anche temporaleschi e intensi nel pomeriggio sulla Sicilia e in rapida estensione alla Calabria con particolare riferimento al settore jonico; nuvolosità irregolare sul resto del sud con qualche piovasco al mattino su nord Campania e sud Puglia ma in deciso peggioramento nel pomeriggio e in serata a partire dalla Basilicata jonica, con precipitazioni sparse in serata su tutte le regioni e che risulteranno diffuse, anche temporalesche e intense, sulla Basilicata specie settore jonico. Temperature: minime stazionarie su Puglia, Molise, coste di Marche e Abruzzo, appennino emiliano-romagnolo, Liguria di ponente, sul Friuli-Venezia Giulia e sulle aree collinari e pianeggianti del piemonte, in lieve calo sulla basilicata e in generale aumento sul resto d’Italia; massime stazionarie sulla sicilia, in calo su Liguria, Emilia-Romagna e aree collinari e pianeggianti di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, in generale aumento sul rimanente territorio. Venti: da moderati a forti da nord sulla Liguria di ponente, da deboli a moderati orientali sul resto del nord e su Toscana, Umbria e Marche con i rinforzi maggiori sul resto della Liguria e sulla Toscana; moderati meridionali sul resto d’Italia con locali rinforzi su Sardegna, Sicilia, Calabria e coste laziali, ma tendenti a divenire forti da sud-est durante il pomeriggio su Sicilia orientale, Calabria e Basilicata. Mari: da agitati a molto agitati mare e canale di Sardegna, con quest’ultimo anche localmente grosso e tendenti a generalmente agitati per fine giornata; mossi Adriatico e Jonio con moto ondoso in generale aumento, fino a molto agitato lo Jonio per fine giornata; da molto mossi ad agitati i restanti mari.

Domani al Nord annuvolamenti compatti su Valle d’Aosta, Piemonte,Liguria e Lombardia centroccidentale in veloce dissolvimento nel corso della mattinata, con successivi rasserenamenti interrotti dal transito di velature pomeridiane; nuvolosità diffusa sul restante settentrione con precipitazioni intense, a carattere nevoso al di sopra dei 1.500 metri ma in abbassamento serale fino a 700 metri sul Trentino-Alto Adige; dalla sera attese precipitazioni intense a carattere temporalesco su basso Veneto ed Emilia-Romagna orientale. Centro e Sardegna: maltempo diffuso su tutte le regioni, con precipitazioni localmente di forte intensità su quelle tirreniche. In particolare su Sardegna, lungo le restanti coste tirreniche e su quelle marchigiane risulteranno anche a carattere temporalesco. Sud e Sicilia: al mattino molte nubi al sud con precipitazioni intense, anche a carattere temporalesco specie su aree ioniche e coste tirreniche. Attesi fenomeni di eccezionalità su Calabria, Basilicata e Puglia. Dal pomeriggio riduzione dei fenomeni e diradamento della copertura nuvolosa su versante adriatico e Basilicata orientale, mentre altrove persisteranno rovesci e locali temporali. Temperature: minime in aumento su aree alpine, restante Triveneto e Lombardia, aree tirreniche meridionali, Basilicata e Puglia salentina, stazionarie altrove; massime in aumento al nord, in diminuzione sul resto del Paese. Venti: forti meridionali con raffiche fino a burrasca forte sulle regioni meridionali. Temporanee raffiche fino a tempesta sulla Puglia salentina al mattino; forti settentrionali su Liguria e Sardegna; da moderati a forti orientali sul resto del centro ed in Pianura Padana; deboli settentrionali sul resto del Paese. Mari: da molto agitati a grossi il mare e canale di Sardegna; da agitati a molto agitati lo stretto di Sicilia e lo Ionio; da agitato a localmente molto agitato l’Adriatico centromeridionale; da molto mossi ad agitati i restanti bacini.

Mercoledì 13/11/19. Nord: molte nubi sul Triveneto con precipitazioni diffuse, più intense sui rilievi, in attenuazione dalla tarda mattinata. Quota neve sulle relative Alpi generalmente al di sopra dei 700-800 metri al mattino ed in rialzo nel corso della giornata; cielo sereno o poco nuvoloso su Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria, ad eccezione del temporaneo transito di nuvolosità medio-alta nel pomeriggio; sulle restanti regioni settentrionali nuvolosità compatta con piogge e rovesci sparsi, più diffusi sulla Lombardia orientale. Dalla tarda mattinata attenuazione dei fenomeni e diradamento della copertura nuvolosa con ampi rasserenamenti. Centro e Sardegna: nubi compatte su regioni tirreniche ed Umbria con rovesci diffusi ed isolati temporali su Toscana e coste laziali, in attenuazione dal pomeriggio; sul versante adriatico addensamenti compatti, meno consistenti lungo le coste, con locali rovesci a ridosso delle aree appenniniche. Sud e Sicilia: molte nubi su tutte le regioni con precipitazioni sparse, più intense e diffuse ed anche sotto forma di temporale, su Puglia salentina ed aree tirreniche specie peninsulari. Dal pomeriggio generale riduzione dei fenomeni, ad eccezione delle coste campane meridionali e di Calabria e Basilicata tirreniche dove persisteranno fino a sera; isolati rovesci e temporali serali interesseranno la Sicilia occidentale. Temperature: minime in calo su Alpi, isole maggiori, restanti regioni centrali, Campania, Calabria e Puglia centromeridionale, stazionarie sul resto del Paese; massime in diminuzione su Alpi e Prealpi, Umbria, Toscana meridionale e Lazio settentrionale, in rialzo su isole maggiori, Emilia-Romagna centromeridionale, regioni adriatiche centrali e meridionali e Basilicata orientale, senza variazioni di rilievo altrove. Venti: forti settentrionali con raffiche fino a burrasca forte sulle isole maggiori ma in rapida attenuazione pomeridiana; forti meridionali con raffiche fino a burrasca forte su Puglia,Basilicata meridionale e calabria, in rapida attenuazione dal primo pomeriggio; forti occidentali lungo le coste del lazio meridionale e della Campania; moderati o temporaneamente forti settentrionali sulla Liguria; moderati da ovest sulla Pianura Padana; da deboli a moderati da nord sul restante settentrione; da deboli a moderati occidentali altrove, tendenti a divenire variabili nel corso della giornata. Mari: molto agitati il mare e canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia, l’Adriatico centromeridionale e lo Ionio settentrionale, con graduale attenuazione del moto ondoso; molto mossi il mar Ligure e l’Adriatico settentrionale; agitati i restanti bacini ma con attenuazione del moto ondoso.

Giovedì 14/11/19: graduale aumento della copertura nuvolosa sulle regioni settentrionali, con precipitazioni intense dal pomeriggio su Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria, in estensione serale al restante nord. Quota neve dal tardo pomeriggio generalmente oltre i 400 metri sulle Alpi occidentali, oltre i 700-800 metri sulle restanti Alpi. Su regioni tirreniche centrali ed Umbria nuvolosità in aumento nel corso della giornata, con precipitazioni diffuse serali su Sardegna, Toscana ed alto Lazio. Tempo asciutto sul versante Adriatico centrale. Al sud ultimi rovesci sparsi al mattino, più diffusi sulle aree tirreniche. Dal pomeriggio generale attenuazione dei fenomeni ed ampi rasserenamenti su aree adriatiche e ioniche.

Venerdì 15/11/19: maltempo diffuso al centro-nord, con precipitazioni intense a carattere nevoso sulle Alpi orientali generalmente oltre i 700 metri. Dal pomeriggio riduzione dei fenomeni su gran parte del nord. Al sud cielo sereno o poco nuvoloso, salvo addensamenti più consistenti sulla Campania con rovesci sulla relativa area settentrionale.

Sabato 16/11/19 e domenica 17/11/19: ancora precipitazioni diffuse al centro-nord, su Molise e Campania settentrionale, con fenomeni intensi su quest’ultima area e sul Lazio. Sulle restanti regioni meridionali tempo stabile, ad eccezione di isolati rovesci sulle aree ioniche. Nella giornata di domenica tempo instabile su nord-est, regioni centrali, Campania, Calabria e Sicilia con precipitazioni diffuse, di forte intensità su Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Abruzzo e Sicilia. Sulle resto del Paese nuvolosità diffusa con rovesci sparsi sulla Lombardia.