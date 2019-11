Previsioni Meteo Aeronautica Militare: nuova forte perturbazione, il bollettino fino al 25 novembre

Il bollettino del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare: le previsioni meteo per oggi, domani e prossimi giorni.

Oggi al Nord: piogge diffuse anche a carattere temporalesco sulla Liguria, e neve sui rilievi a quote superiori ai 600-800 mt sul settore occidentale ed al di sopra dei 900-1000 mt su quello orientale, in graduale risalita nel corso della giornata; fenomeni intensi ed abbondanti sulla Liguria e Piemonte; dal pomeriggio precipitazioni in attenuazione sulla pianura padana centro-orientale, mentre insisteranno su quella veneta ed in prossimità delle aree prealpine ed alpine. Centro e Sardegna: molto nuvoloso sull’isola con rovesci e temporali in graduale attenuazione nel corso del mattino con parziali schiarite; molto nuvoloso sulle regioni centrali peninsulari con piogge sparse più insistenti su Toscana, Lazio ed Umbria dove assumeranno anche carattere temporalesco lungo le coste, in estensione al versante adriatico; dalla sera generale attenuazione dei fenomeni. Sud e Sicilia: molto nuvoloso su Campania e Sicilia con precipitazioni dapprima deboli ed isolate in intensificazione fino a divenire anche abbondanti sull’isola nel corso della giornata ed a prevalente carattere temporalesco; dal pomeriggio nuvolosita’ e precipitazioni si estenderanno alle restanti regioni tirreniche ed alla puglia meridionale dove insisteranno maggiormente a fine giornata con fenomeni temporaleschi anche intensi. Temperature: minime in generale lieve aumento su tutta italia ad eccezione del Piemonte ed Alpi e Prealpi dove rimarranno stazionarie o in lieve calo; massime in diminuzione sulla sardegna, stazionarie altrove. Venti: moderati da sud sudest al centro-sud con rinforzi lungo le coste tirreniche e Sicilia occidentale; moderati orientali al nord con rinforzi da nord sul ponente ligure e nordoccidentali sulla Sardegna.

Domani al Nord all’inizio molte nubi ovunque con residue precipitazioni su settore occidentale, Friuli-Venezia Giulia, Veneto orientale e Romagna, ma in successiva attenuazione mattutina sulle zone orientali con schiarite pomeridiane sulle aree su aree centrali ed Emilia-Romagna. Centro e Sardegna: cielo molto nuvoloso o coperto su tutte le regioni con fenomeni sparsi, anche a carattere di rovescio o temporale sulle coste tirreniche, in intensificazione dalla serata sulla toscana centroccidentale. Sud e Sicilia: iniziale nuvolosità diffusa sulle aree peninsulari, con piogge, rovesci e temporali sul versante tirrenico e sulla Puglia; schiarite sempre più ampie su settore adriatico e ionico dalla tarda mattinata. Cielo sereno o poco nuvoloso sull’isola, velato dalla tarda serata. Temperature: minime in aumento su nord-ovest, Lombardia e rilievi del triveneto; in diminuzione su regioni centrali tirreniche ed isole maggiori; senza variazioni di rilievo altrove; massime in rialzo sulle regioni alpine, Emilia, coste toscane, Sardegna e Sicilia occidentale; in flessione su Romagna, aree tirreniche meridionali e lungo quelle centrali adriatiche; stazionarie sul resto del Paese.

Giovedì 21/11/19, Nord: cielo molto nuvoloso o coperto con deboli precipitazioni sparse sulle aree centroccidentali, in intensificazione e diffusione dalle ore serali su Friuli-Venezia Giulia e sopratutto sulle regioni nordoccidentali; quota neve sui rilievi alpini di Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Trentino-Alto Adige oltre i 1000-1200 metri. Al primo mattino e dopo il tramonto formazione di foschie dense e banchi di nebbia sulle aree pianeggianti. Centro e Sardegna: molte nubi ovunque con deboli rovesci o temporali sparsi, più frequenti dal pomeriggio su ovest Sardegna, aree tirreniche Toscane e Lazio; ampie aperture in serata sulle regioni adriatiche. Sud e Sicilia: estesa nuvolosità compatta su Campania e Sicilia meridionale con deboli piogge o rovesci, in esaurimento serale sull’isola; cielo velato altrove, seppur con nubi più significative attese su Molise, nord Puglia e Basilicata tirrenica; spazi di sereno dalla sera su gran parte delle aree ioniche. Temperature: minime in flessione sulle aree alpine, pianura padano veneta, aree appenniniche e sul Salento; in rialzo sulla Sardegna; senza variazioni di rilievo altrove; massime in diminuzione sulle regioni alpine, Toscana, Umbria occidentale, Lazio e rilievi abruzzesi; in lieve aumento su bassa Romagna, Marche centrorientali e Calabria tirrenica; stazionarie sul resto del Paese.

Venerdì 22/11/19: condizioni di instabilità al nord, settore occidentale della Sardegna, regioni tirreniche centrali e Campania con fenomeni sparsi, localmente più consistenti inizialmente tra Piemonte e Lombardia e poi in trasferimento al nord est. Variabilità altrove con tendenza ad ampie schiarite da fine giornata.

Sabato 23/11/19: cielo molto nuvoloso o coperto al nord, Sardegna e sulle aree ioniche con deboli precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, più diffuse ed intense al nord-ovest; velature sempre più spesse altrove. Domenica 24/11/19 e lunedì 25/11/19: domenica maltempo esteso sulla sardegna orientale e sulle aree ioniche del meridione con associata fenomenologia di forte intensità; residue precipitazioni al primo mattino al nord-ovest e sulle regioni centrali adriatiche; ampi rasserenamenti sul resto del nord e spesse velature altrove.Lunedì: condizioni in deciso miglioramento anche al centro, mentre instabilità diffusa interesserà ancora il meridione.