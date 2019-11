Previsioni Meteo Aeronautica Militare per domani, domenica 3 Novembre: maltempo diffuso su gran parte dell’Italia

Le previsioni dell’Aeronautica militare per domani in Italia: al Nord molte nubi con precipitazioni dapprima sulle regioni occidentale e restante arco alpino e poi in generale estensione alle restanti aree. I fenomeni risulteranno più consistenti in mattinata su Liguria, Emilia-Romagna occidentale, Lombardia settentrionale, Trentino Alto Adige in trasferimento serale su Friuli Venezia Giulia mentre schiarite sempre più ampie si affacceranno sulle regioni occidentali ed Emilia-Romagna.

Centro e Sardegna: maltempo su tutte le regioni con diffusa nuvolosità e precipitazioni associate a carattere di rovesci e temporali su Sardegna, Umbria, aree interne di Abruzzo e Marche, regioni tirreniche, e in particolare su Lazio dove risulteranno più intensi. Dal pomeriggio i fenomeni si estenderanno anche alle aree adriatiche mentre un miglioramento è atteso su Sardegna e Toscana.

Sud e Sicilia: molte nubi con rovesci e temporali sulle aree interne di Molise e in modo più intenso su Campania. Nuvolosità diffusa anche su Sicilia ma con fenomeni meno consistenti. Spesse velature altrove. In serata peggioramento atteso su Sicilia meridionale, Basilicata tirrenica e Calabria settentrionale.

Temperature: minime in lieve diminuzione lungo le aree alpine occidentali e Sicilia orientali; in aumento altrove; massime in lieve diminuzione sulle aree alpine occidentali, Campania, Puglia garganica e Basilicata settentrionale; in generale lieve aumento altrove, più marcato su Emilia-Romagna e Triveneto.

Venti: generalmente deboli meridionali al Nord ma con rinforzi su Liguria; da moderati a forti meridionali sud occidentali su Sardegna in ulteriore intensificazione e in rotazione da nord ovest; da moderati a forti sud occidentali sul resto della penisola con raffiche fino a burrasca, specie sulle aree appenniniche.

Mari: agitati i mari intorno la Sardegna; Molto mossi gli altri mari con moto ondoso in aumento su Ionio e Adriatico meridionale.