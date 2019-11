Previsioni Meteo Aeronautica Militare: piogge e nevicate, il bollettino fino al 7 novembre

Il bollettino del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare: le previsioni meteo per oggi, domani e prossimi giorni.

Una perturbazione di origine atlantica sfila sul nostro Paese accompagnata da aria umida ed instabile. Gli effetti maggiori del suo passaggio si riscontrano principalmente al centrosud, specie sulle aree tirreniche.

Oggi al Nord, poco o parzialmente nuvoloso su Triveneto e Romagna con qualche locale addensamento piu’ consistente a ridosso dell’appennino romagnolo e aree montuose in generale; molte nubi sulle restanti regioni con scarsa probabilita’ di locali deboli piogge lungo le aree alpine e prealpine; le precipitazioni nel corso del pomeriggio tenderanno ad intensificarsi e vi sara’ spazio anche per locali deboli nevicate oltre i 2000 metri. Foschie dense e banchi nebbia nelle aree pianeggianti si dissolveranno nel corso della mattinata per ripresentarsi dopo il tramonto. Centro e Sardegna: nuvolosita’ variabile sulla Toscana con ampie schiarite e con nuovi addensamenti e possibili brevi piovaschi in serata sulle aree meridionali della regione e sull’alta Toscana. Molto nuvoloso sulle restanti regioni con locali deboli piogge o rovesci su Marche e Abruzzo e locali temporali lungo le coste laziali, immediato entroterra e Sardegna; tendenza a graduale attenuazione di nubi e fenomeni dal pomeriggio anche se annuvolamenti compatti persisteranno lungo le coste laziali con qualche isolato piovasco. Sud e Sicilia: molto nuvoloso su gran parte del meridione con locali deboli piogge o rovesci sulle aree adriatiche mentre sul settore tirrenico si avranno precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale, specie lungo le coste campane, sulla Sicilia e sulla Calabria ionica, su queste aree i fenomeni potranno risultare localmente intensi. Temperature: massime in aumento su Piemonte, ponente ligure, bassa Lombardia, Emilia-Romagna, coste del Cilento e della Calabria tirrenica; in diminuzione su Sardegna orientale, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania centro settentrionale, Puglia garganica, Basilicata, Calabria centro orientale e Sicilia. Venti: deboli variabili al nord con rinforzi da nord est su liguria e aree adriatiche; deboli o moderati settentrionali sulla Sardegna; deboli meridionali sulla Sicilia con rinforzi sulle aree occidentali dell’isola; deboli orientali sul resto della penisola con rinforzi sulle aree costiere del Lazio centro meridionale. Mari: da molto mossi a localmente agitati il medio Tirreno ed il canale di Sardegna con moto ondoso in attenuazione; molto mossi mar di Sardegna, Tirreno meridionale e mar Ligure con moto ondoso in attenuazione in quest’ultimo; da mosso a molto mosso lo stretto di Sicilia; mosso l’Adriatico con moto ondoso in attenuazione sul settore centro settentrionale; poco mosso lo Ionio con moto ondoso in aumento.

Domani al Nord inizio giornata all’insegna del cielo molto nuvoloso o coperto su gran parte delle regioni, con piogge diffuse su Liguria ed a carattere sparso sulle restanti regioni. Nel corso del pomeriggio intensificazione delle precipitazioni, in particolare su Liguria centro orientale ed Emilia-Romagna occidentale, eccezion fatta per Valle d’Aosta, Piemonte e ponente Ligure dove si avra’ un temporaneo miglioramento. Centro e Sardegna: diffusa nuvolosita’ su tutte le regioni, meno compatte sulle aree adriatiche, con rovesci diffusi e qualche temporale su alta Toscana gia’ al primo mattino ed in successiva estensione al resto della regione, alla Sardegna centro occidentale ed in serata anche a Lazio, Umbria ed aree interne di Marche ed Abruzzo. Sud e Sicilia: nuvolosita’ irregolare, piu’ intensa sul settore tirrenico e quello ionico, con rovesci e temporali sparsi in particolar modo sulle aree costiere campane, su Puglia meridionale e settori ionici di Calabria e Sicilia. Temperature: minime in lieve diminuzione lungo le aree alpine e sulla Sardegna; generalmente stazionarie altrove. Massime in diminuzione al nord, piu’ sensibile in pianura padana, e sulla Toscana settentrionale; stazionarie sul resto della Toscana, Umbria e Lazio; in aumento altrove, piu’ sensibile sulle regioni adriatiche. Venti: generalmente deboli variabili, tendenti a disporsi dai quadranti meridionali ed a rinforzare su Puglia e Sardegna nel pomeriggio ed in serata anche sulle restanti regioni centrali. Mari: inizialmente da poco mossi a localmente mossi ma con moto ondoso in aumento fino a molto mosso su Ionio, Adriatico meridionale, Tirreno centro settentrionale e fino a localmente agitati mar e canale di Sardegna.

Domenica 3 novembre al Nord ancora molte nubi con precipitazioni dapprima su arco alpino e poi in generale estensione alle restanti aree. I fenomeni risulteranno piu’ consistenti in mattinata su Liguria e dal pomeriggio su Lombardia settentrionale e Triveneto. In serata schiarite sempre piu’ ampie sulle regioni occidentali ed Emilia Romagna. Centro e Sardegna: maltempo su tutte le regioni con diffusa nuvolosita’ e precipitazioni associate a carattere di rovesci e temporali su Sardegna, regioni tirreniche, Umbria ed aree interne di Abruzzo e Marche. In serata i fenomeni si estenderanno anche alle aree adriatiche e si intensificheranno su Lazio mentre un miglioramento e’ atteso su Sardegna e Toscana. Sud e Sicilia: molte nubi con rovesci e temporali su Campania ed aree interne di Molise. Nuvolosita’ diffusa anche su Sicilia ma con fenomeni meno consistenti. Spesse velature altrove. In serata peggioramento atteso su Sicilia, Basilicata tirrenica e Calabria settentrionale. Temperature: minime in lieve diminuzione lungo le aree alpine occidentali e Sicilia; in aumento altrove; massime in diminuzione al nord sulle aree alpine occidentali ed in generale lieve aumento altrove. Venti: generalmente deboli meridionali al nord; da moderati a forti meridionali sul resto della penisola con ulteriore intensificazione su Sardegna ed aree appenniniche. Mari: agitati i mari intorno la Sardegna; molto mossi gli altri mari con moto ondoso in aumento su Ionio ed Adriatico meridionale.

Lunedì 4 novembre: al primo mattino ancora cielo molto nuvoloso o coperto sulle regioni nord orientali e sulle regioni tirreniche meridionali; con rovesci o temporali diffusi, ancora intensi su Campania, Basilicata e Calabria tirreniche, ma in rapida attenuazione. Dalla seconda parte della mattinata ancora addensamenti compatti sulle regioni tirreniche e cielo poco nuvoloso o velato altrove.

Martedì 5 novembre: estese e spesse velature sulla pianura padana e regioni adriatiche centrali, cielo molto nuvoloso o coperto sul resto del nord, regioni tirreniche peninsulari e sulla Sardegna, con rovesci o temporali da sparsi a diffusi. Cielo poco nuvoloso. Dal pomeriggio intensificazione dei fenomeni sulle regioni alpine centro orientali e su quelle centrali tirreniche, con rovesci o temporali diffusi localmente anche di forte intensita’.

Mercoledì 6 e giovedì 7 novembre: ancora instabilita’ al nord est e settore tirrenico meridionale. Ampie schiarite sul resto della penisola. Nella giornata di giovedì nuovo peggioramento atteso sulle regioni meridionali e prevalenza di schiarite sul resto della penisola.