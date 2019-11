Previsioni Meteo Aeronautica Militare: tanta pioggia e neve nei prossimi giorni, il bollettino fino al 3 dicembre

Il bollettino del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare: le previsioni meteo per oggi, domani e prossimi giorni.

Oggi al Nord: cielo molto nuvoloso o coperto, con piogge diffuse, intense su Levante ligure, basso Piemonte ed Emilia-Romagna occidentale, dove potranno assumere anche carattere temporalesco. Quota neve sulle zone alpine sopra ai 1500 metri. Dal pomeriggio attenuazione dei fenomeni, dapprima su Valle d’Aosta, Liguria occidentale e Piemonte, ed in serata sulle rimanenti zone tranne residui fenomeni sul Friuli Venezia Giulia. Nella notte e al mattino, foschie dense e locali banchi di nebbia sulle pianure e lungo i litorali. Centro e Sardegna: cielo molto nuvoloso o coperto sulle regioni tirreniche, con rovesci o temporali, sparsi al mattino e diffusi dal pomeriggio, localmente intensi sulla Toscana settentrionale, in successiva attenuazione serale sulla Sardegna; estese e spesse velature sul resto del Centro. Nella notte e al mattino foschie dense e locali banchi di nebbia sulle vallate interne. Sud e Sicilia: molte nubi su Campania, Basilicata e Calabria tirreniche, con piogge o rovesci sparsi, tendenti a divenire diffusi dalla serata; cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso sul resto del Sud, tendente a divenire velato dalla seconda parte della mattinata. Temperature: minime in diminuzione su Alpi e Prealpi, Campania, Basilicata, Puglia e Sardegna, in aumento su Toscana e Umbria, generalmente stazionarie sul resto del Paese. Massime in diminuzione sulle regioni alpine, Liguria e regioni centrali tirreniche peninsulari, in aumento su Emilia-Romagna, regioni adriatiche centromeridionali, stazionarie sul resto del Paese. Venti: generalmente moderati da sud-ovest al centro-sud, con locali rinforzi lungo le coste tirreniche e sull’Appennino; generalmente deboli occidentali sul resto del Paese.Mari: molto mossi il mare di Sardegna ed il mar Ligure, tendente quest’ultimo a divenire agitato in serata; da mossi a molto mossi il canale di Sardegna ed il Tirreno; generalmente mossi i restanti mari, localmente molto mosso in serata l’Adriatico.

Domani al Nord: addensamenti compatti sulla catena alpina e sul restante Triveneto con deboli precipitazioni nevose oltre i 1200-1300 metri, in parziale riduzione serale; cielo generalmente poco nuvoloso altrove. Al primo mattino e dopo il tramonto formazione di estese foschie dense e banchi di nebbia sulle aree pianeggianti. Centro e Sardegna: annuvolamenti compatti sulle regioni tirreniche ed Umbria, con deboli rovesci o temporali sparsi, più frequenti su nord Toscana ed aree interne laziali; ampie e spesse velature sul resto del Centro, comunque in riduzione dal pomeriggio con decise aperture.Sud e Sicilia: molte nubi su Molise occidentale, Campania, Basilicata tirrenica, Calabria e Sicilia, con piogge o rovesci sparsi sempre di debole intensità, in assorbimento serale sull’isola con ampie schiarite; altrove cielo caratterizzato dalla presenza di nubi medio-alte ma poco significative, che si dissolveranno dalle ore serali. Temperature: minime in flessione su Piemonte, Liguria, nord Lombardia ed Emilia; in rialzo sulle coste centrali adriatiche, Puglia, Basilicata, nord Calabria e Sicilia; stazionarie altrove; massime in aumento sulla Pianura Padana, restante territorio veneto, area friulana occidentale e Puglia centromeridionale; in diminuzione su aree pianeggianti piemontesi, Lazio centromeridionale, rilievi abruzzesi e sulla Sicilia occidentale; senza variazioni di rilievo sul resto del Paese. Venti: da moderati a forti dai quadranti occidentali al centro-sud, con ulteriori rinforzi sulla dorsale appenninica; deboli occidentali al settentrione. Mari: da molto mosso ad agitato il mar Ligure; molto mossi il Mar e canale di Sardegna ed il Tirreno; da mossi a molto mossi i restanti mari.

Venerdì 29 novembre al nord nubi compatte su aree alpine e restante triveneto con deboli precipitazioni nevose sui rilievi confinali oltre i 1200-1300 metri; cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Al primo mattino e dopo il tramonto formazione di foschie dense e banchi di nebbia sulla pianura padano-veneta. Centro e Sardegna: annuvolamenti compatti sulle regioni tirreniche, Umbria e rilievi abruzzesi, con deboli piogge o rovesci, in esaurimento serale sull’isola; bel tempo altrove. Sud e Sicilia: molte nubi consistenti su Campania, Basilicata tirrenica e Calabria con rovesci o temporali sparsi sempre di debole intensità; altrove cielo sereno o temporaneamente velato, a parte qualche annuvolamento più significativo atteso al mattino atteso su Molise e Sicilia occidentali. Temperature: minime in decisa flessione sulla Pianura padana, meno marcata su rilievi alpini, Lazio, Puglia, Basilicata e Sicilia; stazionarie altrove; massime in aumento sul Piemonte sudoccidentale ed in diminuzione sulle restanti aree pianeggianti settentrionali; senza variazioni di rilievo sul resto del paese. Venti: dai quadranti occidentali: deboli al nord e moderati altrove, con ulteriori rinforzi sulla dorsale appenninica. Mari: da molto mosso a localmente agitato al largo il mar Ligure; generalmente molto mossi mar e canale di Sardegna ed il Tirreno; da mossi a molto mossi stretto di Sicilia e Ionio; mosso l’Adriatico, con moto ondoso in attenuazione sul settore settentrionale.

Sabato 30 novembre deboli precipitazioni fino al primo pomeriggio su bassa Campania, Basilicata e Calabria tirreniche e qualche fiocco di neve sui rilievi alpini confinali; cielo sereno o poco nuvoloso altrove, ma con nubi in decisa intensificazione serale al nord, Sardegna occidentale e Toscana.

Domenica 1° dicembre moderato maltempo al settentrione e sulla Toscana con fenomenologia diffusa, nevosa sulle aree alpine e prealpine; nubi compatte sulle restanti regioni tirreniche e velature anche spesse altrove.

Lunedì 2 dicembre ancora molte nubi al nord e sulle regioni centrali tirreniche peninsulari con precipitazioni consistenti, nevose sulla catena alpina; sulle restanti regioni centromeridionali condizioni di cielo poco nuvoloso o velato.

Martedì 3 dicembre le condizioni di maltempo si estenderanno anche al settore centrale adriatico, e dalla sera anche a Molise e Campania, mentre un miglioramento è atteso per fine scadenza sul triveneto.