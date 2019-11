Previsioni Meteo Aeronautica Militare: settimana con temporali e neve, il bollettino fino al 10 novembre

Il bollettino del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare: le previsioni meteo per oggi, domani e prossimi giorni.

Oggi al Nord: iniziali addensamenti nuvolosi su Friuli Venezia Giulia e rilievi alpini orientali con residui fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale, nevosi sui rilievi oltre i 1700 metri, nel corso del giorno nubi e fenomeni in attenuazione; molte nubi sulle aree di confine centroccidentali con qualche fiocco di neve associato; restanti aree del Triveneto e settori orientali dell’Emilia Romagna, irregolarmente nuvoloso con foschie o locali banchi di nebbia al primo mattino, con tendenza a rapido diradamento della nuvolosità per le ore centrali del giorno, ma un nuovo aumento di nubi in nottata potrebbe essere associato a brevi ed isolate precipitazioni; cielo pressoché sereno sulle altre zone ma con nuvolosità in graduale aumento pomeridiano con deboli piogge, rovesci ed isolati temporali su Liguria di levante e settori centrosettentrionali di Lombardia in nottata. Centro e Sardegna: nuvolosità irregolare a tratti intensa su regioni tirreniche ed aree appenniniche con possibilità di isolate e brevi precipitazioni, i fenomeni, localmente anche temporaleschi, risulteranno più frequenti su alpi apuane; cielo sereno su restanti settori di Marche e Abruzzo con velature in arrivo dalla serata. Sud e Sicilia: al mattino su campania, settori tirrenici di Calabria e Basiliacata e parte nord della sicilia nuvoloso con fenomeni sparsi a prevalente carattere di rovescio o temporale, più concentrati su Basilicata e Calabria tirreniche. Tendenza dal pomeriggio a schiarite e attenuazione delle precipitazioni; poche nubi sulle restanti regioni. Temperature: minime in diminuzione su gran parte del nord, regioni centrali, Molise, Campania, Basilicata e Puglia settentrionale, senza variazioni di rilievo altrove; massime in rialzo su nord ovest, Sardegna, Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto in flessione sul sud peninsulare e sulle regioni centrali adriatiche; generalmente stazionarie sul restante territorio.

Domani al Nord cielo inizialmente molto nuvoloso o coperto su alpi occidentali, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e triveneto con precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovescio, nevose su settore alpino centrorientale oltre i 1400-1500 metri, in attenuazione notturna; schiarite sempre più ampie a partire da Piemonte e Valle D’Aosta durante la giornata. Centro e Sardegna: addensamenti compatti sulle regioni tirreniche, Umbria ed aree appenniniche di Marche ed Abruzzo con piogge, rovesci e temporali, più intensi ed abbondanti dalla tarda mattinata su zone appenniniche Toscana e laziale, ma in riduzione da fine giornata su sull’isola e settore toscano; sul restante versante adriatico cielo pressoché terso al primo mattino, poi velato, ma con nubi più compatte attese dalla sera accompagnate da deboli piogge. Sud e Sicilia: molte nubi su Molise occidentale, Campania e Basilicata tirrenica con fenomeni sparsi anche temporaleschi, intensi sull’area campana; ampio soleggiamento e scarsa nuvolosità altrove, salvo temporanea, ma decisa intensificazione su nord puglia, Calabria settentrionale e Sicilia centromeridionale, dove saranno possibili locali piovaschi associati. Temperature: minime in diminuzione sulle Alpi occidentali e Salento; stazionarie sulla restante catena alpina, pianura friulana, Puglia centrosettentrionale, Calabria e Sicilia meridionale; in aumento altrove; massime in lieve flessione al nord, sulla sardegna centroccidentale e nord Toscana; in tenue rialzo sulle regioni centrali adriatiche, aree appenniniche di Umbria e Lazio e su gran parte del meridione; senza variazioni sulle altre zone.

Mercoledì 06/11/19: Nord: cielo inizialmente molto nuvoloso o coperto su pianura piemontese, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e Triveneto con precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, in riduzione dalla sera sulle regioni centroccidentali; atteso qualche fiocco di neve sulle zone alpine centrorientali oltre i 1400-1500 metri; schiarite sempre piu’ ampie su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia occidentale durante la giornata. Al primo mattino e dopo il tramonto formazione di foschie dense sulle zone pianeggianti. Centro e Sardegna: molte nubi compatte sulle regioni tirreniche peninsulari, Sardegna centroccidentale, Umbria e nord Marche con fenomeni convettivi sparsi anche temporaleschi, in assorbimento serale sull’isola; spesse velature altrove. Sud e sicilia: copertura diffusa su gran parte del settore con deboli piogge e temporali associati piu’ consistenti e frequenti su Campania e Sicilia, ma in riduzione tra pomeriggio e serata su Molise, nord Puglia e sulla Calabria. Temperature: minime senza variazioni di rilievo sulla pianura piemontese, Lombardia occidentale, bassa Campania e sulle regioni ioniche; in flessione altrove; massime stazionarie su Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Calabria e sulla Sicilia centrorientale; in diminuzione sul resto del paese, piu’ decisa sulle relative regioni meridionali. Venti: da deboli a localmente moderati di maestrale sulla Sardegna e meridionali al centro-sud peninsualare; deboli variabili altrove. Mari: da molto mosso ad agitato al largo il mari di Sardegna; molto mossi il mar ligure ed il basso tirreno; mosso lo ionio centromeridionale; da mossi a molto mossi i restanti bacini.

Giovedì 07/11/19: molte nubi con piogge, rovesci e temporali su bassa Campania e regioni ioniche, in temporanea intensificazione sulla Sicilia orientale nel pomeriggio; graduale peggioramento su gran parte del settentrione e nord Toscana ed alternanza di schiarite ed annuvolamenti altrove.

Venerdì 08/11/19: maltempo esteso al nord, specie settore centrorientale, regioni tirreniche centrali, Sardegna compresa, e campania; nevicate sulle alpi centrorientali oltre i 1500 metri. Velature spesse sul settore centrale adriatico e residue precipitazioni mattutine sulle regioni ioniche peninsulari, in successivo, rapido allontanamento verso levante, ma con contestuale peggioramento sulle altre aree del versante tirrenico.

Sabato 09/11/19 e domenica 10/11/19: sabato: ancora molte nubi e fenomeni su Emilia-Romagna centroccidentale, nord Marche e sopratutto sulle regioni tirreniche centromeridionali; tempo in deciso miglioramento al nord e caratterizzato da velature anche compatte altrove. Nella giornata di domenica atteso un nuovo, graduale peggioramento al settentrione e sulle regioni centrali tirreniche; cielo sereno sul settore adriatico centrale e cielo poco o parzialmente nuvoloso al sud.