Previsioni Meteo, la clamorosa ipotesi per fine mese: la prossima settimana arriva un caldo Anticiclone

L’Italia sta vivendo un mese di Novembre pesantemente condizionato dai fenomeni meteo estremi, che continueranno anche nei prossimi giorni. Il maltempo, infatti, proseguirà per tutta la settimana, intensificandosi nel weekend quando un nuovo Ciclone attraverserà il nostro Paese tra Sabato 23 e Domenica 24 Novembre quando avremo nuove abbondanti e intense nevicate sulle Alpi con piogge torrenziali in Piemonte e Liguria in modo particolare Sabato, e violenti temporali su gran parte del Centro/Sud, soprattutto in Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia nella giornata di Domenica.

La situazione, però, potrebbe cambiare drasticamente a metà della prossima settimana. Il modello europeo ECMWF, infatti, da un paio di aggiornamenti prospetta uno scenario completamente nuovo rispetto al maltempo delle ultime settimane: dalla metà della prossima settimana, tra Mercoledì 27 e Giovedì 28 Novembre, un forte Anticiclone potrebbe raggiungere il nostro Paese determinando un lungo periodo di bel tempo e clima mite, con temperature in forte aumento soprattutto al Sud e nelle Regioni tirreniche, con massime stabilmente oltre i +20°C e con picchi vicini ai +25°C negli ultimi giorni del mese sulle isole.

Al momento si tratta soltanto di un’ipotesi a lungo termine, tra l’altro non supportata da tutti i modelli (l’americano GFS al momento prospetta uno scenario differente, più fresco e instabile). Ma l’affidabilità di ECMWF nel lungo termine ci consente di dare al momento particolare rilevanza a una prospettiva previsionale così importante e anomala.