Previsioni Meteo, Dicembre inizia con un’altra Tempesta di Scirocco: sarà un lungo periodo di caldo anomalo

Gli ultimi aggiornamenti serali dei modelli meteorologici prospettano un lungo periodo di caldo anomalo per l’Italia, che continuerà ad essere interessata da un persistente flusso di scirocco che determinerà almeno nei prossimi 10-12 giorni importanti anomalie termiche positive in tutto il Paese, con temperature che potranno in alcuni casi persino battere i record storici del mese di Dicembre. Uno scenario d’inizio autunno, che vedrà intervallarsi giornate di bel tempo, pieno sole e forte luminosità, al transito di nuove tempeste mediterranee molto violente, analoghe a quelle che nelle ultime settimane hanno letteralmente devastato il nostro Paese. La prossima arriverà all’inizio del mese di Dicembre, tra Martedì 3 e Mercoledì 4: l’ondata di freddo che colpirà l’Europa centro/occidentale, portando la neve a bassa quota persino in Spagna, innescherà la formazione di un nuovo Ciclone Mediterraneo intorno alle Baleari, in rapido movimento verso l’Italia a metà della prossima settimana. La tempesta, analogamente alle precedenti, sarà accompagnata da forti venti di scirocco che faranno impennare le temperature considerevolmente in tutto il Paese, provocando forti mareggiate sulle coste esposte e nuovi episodi di acqua alta a Venezia. Invece sulle Alpi cadrà molta altra neve, anche a bassa quota, con accumuli che diventeranno straordinari per le montagne già sommerse dai metri di neve fresca caduti in questo mese di Novembre.

Insomma, come già anticipato nei nostri precedenti bollettini meteorologici, per l’inizio di Dicembre inizia a scorgersi un nuovo assetto sinottico tipicamente invernale sull’Europa con i primi scambi meridiani che determineranno le prime ondate di freddo e neve a più basse latitudini. Ma l’Italia, almeno nei primi giorni del mese, verrà bypassata dal freddo e continuerà ad essere interessata da scenari meteorologici tipici d’inizio autunno.