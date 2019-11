Previsioni Meteo, Dicembre inizierà con fredda Bora al Nord, caldo Scirocco al Sud e un Ciclone a Ovest

Previsioni Meteo – Oggi si conclude il mese di Novembre che è stato il mese piovoso della storia d’Italia, anche se in quest’ultimo giorno splende il sole in tutto il Paese con temperature decisamente miti ovunque, dai +21°C di Catania ai +14°C di Torino. Domani, nel primo giorno di Dicembre, avremo un nuovo peggioramento al Nord/Ovest con forti temporali in Liguria, piogge in Piemonte e sul resto del Nord, e abbondanti nevicate su tutto l’arco alpino. La prossima settimana , invece, sarà condizionata dalla presenza per oltre 6 giorni di un profondo ciclone Mediterraneo a Ovest, tra la Sardegna, le isole Baleari e l’Algeria. Questa situazione attiverà sull’Italia correnti persistenti dai quadranti orientali, di scirocco al Sud e sul Tirreno, di Bora al Nord e nell’Adriatico. Farà freddo, seppur senza eccessi, sulle Regioni settentrionali e adriatiche, mentre farà decisamente caldo al Sud e nelle Regioni tirreniche, con temperature stabilmente oltre i +20°C in Sicilia dove a metà settimana avremo qualche picco di +25°C.

Il maltempo non sarà particolarmente diffuso: i fenomeni più estremi si dovrebbero limitare alla sola Sardegna, pur con piogge sparse e qualche temporale sul resto del Paese. Ne parleremo in modo più approfondito nei bollettini giornalieri di MeteoWeb: continuate a seguirci!