Previsioni Meteo, pericoloso fronte freddo avanza verso le Alpi occidentali: fino a 75-100cm di neve in montagna [MAPPE]

Previsioni Meteo – Un pattern classico ma potenzialmente pericoloso sta avendo luogo sull’Europa, con una dorsale sull’Est Europa e la Russia occidentale e sulle Azzorre. Un’altra profonda depressione si è sviluppata sull’Europa occidentale-sudoccidentale. Il grande ciclone superficiale associato e il sistema frontale porteranno forti tempeste con la minaccia di nubifragi e nevicate sulle Alpi per le prossime 24 ore. Sono attese intense nevicate sulle Alpi centro-occidentali, in grado di portare fino a 75-100cm di neve fresca fino alla tarda mattinata di domani, venerdì 15 novembre (vedi mappe della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). A causa di una massa d’aria abbastanza fredda con questa depressione, la neve cadrà anche sulle elevazioni maggiori della Francia sudorientale, della Spagna settentrionale e dei Pirenei. Non si può escludere che alcune aree ricevano 30-60cm di neve nelle prossime 24-36 ore. Queste grandi quantità di neve, però, aumenteranno notevolmente la minaccia di valanghe nel corso della notte.