Previsioni Meteo, forte irruzione di aria fredda su gran parte d’Europa dal weekend: in arrivo condizioni invernali [MAPPE]

Previsioni Meteo – Il lungo periodo di caldo su gran parte d’Europa sta per terminare a causa di una forte inversione del modello che porterà un’irruzione fredda sul continente. Un grande ciclone (l’ex Sebastien) svolgerà un ruolo importante nelle condizioni meteo di questa settimana in Europa, mentre si muove lentamente dall’Europa occidentale a quella settentrionale. L’ampio sistema di bassa pressione sull’Europa occidentale determinerà un persistente flusso zonale occidentale-sudoccidentale sui settori occidentali, centro-meridionali ed orientali del Vecchio Continente, che significa condizioni molto calde alle medie e basse latitudini. Il quadro generale vede giornate calde in Europa fino a venerdì 29 novembre.

Sulla scia di un grande ciclone, un forte blocco ad omega si sviluppa sul Nord Atlantico, mentre una profonda depressione a onda lunga si intensifica sul Nord Europa. Questo provocherà l’inversione del modello e un intenso flusso settentrionale dei medi livelli dall’area artica verso sud sull’Europa continentale. I modelli ECMWF e GFS attualmente concordano sull’evoluzione prevista per gli ultimi giorni di novembre fino ai primi di dicembre (vedi mappe nella gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo).

L’irruzione fredda inizia alla fine di giovedì 28 novembre, quando ad est di una dorsale in rafforzamento sul Nord Atlantico si stabilisce un forte flusso meridionale. Una massa d’aria fredda si diffonde su Regno Unito, Irlanda e verso il Benelux nella notte, intensificandosi fino a venerdì 29 quando il fronte superficiale continua verso l’Europa centrale. Nel corso del weekend del 30 novembre – 1 dicembre, una massa d’aria molto più fredda persiste sull’Europa occidentale, centrale ed orientale. Dopo domenica 1 dicembre, il forte sistema di alta pressione sul Nord Atlantico si sposta gradualmente sull’Europa occidentale, provocando il rafforzamento dell’avvezione della massa d’aria fredda ancora più verso sud sui settori orientali, centrali e sudoccidentali dell’Europa.

Condizioni invernali probabilmente si svilupperanno lungo il forte fronte freddo, incluse nevicate, soprattutto intorno alle Alpi, che già lo scorso weekend hanno fatto il pieno di neve con accumuli straordinari per fine novembre, ai Balcani settentrionali e all’Europa orientale. Le possibilità di nevicate aumenteranno con il tempo, mentre la massa d’aria fredda si diffonde più a sud. Nel corso del weekend, le probabilità di neve aumenteranno sull’Europa centro-orientale, mentre all’inizio della prossima settimana, maggiori probabilità potrebbero svilupparsi anche su parti dell’Europa occidentale e sudoccidentale.

L’attuale periodo caldo in Europa, dunque, sarà sostituito da condizioni molto più fredde, aumentando le possibilità di nevicate in alcune zone del continente. Continuate a seguire MeteoWeb per restare aggiornati sull’evoluzione della situazione e per le previsioni dettagliate per l’Italia.