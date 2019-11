Previsioni Meteo, forti piogge senza sosta sull’Italia tirrenica e al confine con la Slovenia: locali nubifragi tra stasera e domani

Previsioni Meteo – E’ tornato a splendere il sole oggi su gran parte d’Italia con temperature in sensibile aumento dopo il freddo e maltempo dei giorni scorsi: al Sud abbiamo ben +20°C a Siracusa, +19°C a Bari, Catania, Reggio Calabria, Lecce e Brindisi, +18°C a Bari, Messina, Taranto e Trapani, ma anche al Centro/Nord il clima è decisamente mite con +16°C a Roma, Firenze, Pisa, Pescara e Pordenone, +15°C a Venezia, Padova e La Spezia, +14°C a Verona, Trieste, Udine e Vicenza, tutti valori di gran lunga superiori rispetto alle medie del periodo.

Il maltempo, però, proseguirà anche nelle prossime ore. Già oggi, nel pomeriggio/sera, tornerà a piovere sulle Regioni tirreniche, tra Sardegna, Liguria, Toscana, Lazio, Campania e Calabria, con qualche pioggia anche sulle coste Adriatiche delle Marche e in Friuli Venezia Giulia al confine con la Slovenia. Forti piogge colpiranno invece i Balcani tra Croazia e Bosnia. Attenzione, in Italia, a possibili forti temporali serali sulle coste della Toscana meridionale, tra l’Isola d’Elba e il litorale di Cecina.

Domani, Giovedì 21 Novembre, sarà un’altra giornata di maltempo sulle Regioni tirreniche e in Friuli Venezia Giulia, con forti piogge ancora una volta al confine con la Slovenia. Sul territorio nazionale, i fenomeni più intensi colpiranno Liguria e alta Toscana in serata, ma anche Lazio e Campania costiera centro/settentrionale nel pomeriggio, con forti piogge su Napoli. Maltempo anche in Sardegna e Piemonte, con ulteriori nevicate sulle Alpi occidentali. Qualche disturbo anche nella Sicilia meridionale, tra Agrigento e Ragusa.

Le temperature rimarranno pressoché stazionarie, i venti continueranno a soffiare moderati dai settori occidentali senza situazioni di critcità. Emblematiche le mappe del modello Moloch dell’ISAC-CNR che pubblichiamo nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo.

Per monitorare la situazione, ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: