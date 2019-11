Previsioni Meteo Lombardia: nubi e precipitazioni, temperature nella media

“Ancora per diversi giorni la Lombardia si troverà all’interno di una vasta area depressionaria che coinvolgerà gran parte dell’Europa e il bacino del Mediterraneo“: lo riporta Arpa Lombardia nel consueto bollettino “Da lunedì nubi e deboli precipitazioni torneranno protagoniste della scena meteo su tutta la regione. Temperature attorno alle medie del periodo sulla Pianura, più fresche della norma invece in montagna.”

Domani fino al mattino irregolari schiarite specie sulle Alpi con nubi già presenti su Pianura e Appennino, poi aumento della nuvolosità su tutta la regione a partire da sud fino a cielo nuvoloso, anche coperto dalle ore centrali.

Precipitazioni: deboli sparse a partire dalla Pianura meridionale dove saranno possibili già al mattino, in estensione verso le Alpi nel pomeriggio/sera quando aumenterà ovunque la probabilità di deboli precipitazioni.

Temperature: minime in aumento, massime stazionarie o in lieve calo. In Pianura minime attorno a 5 °C massime attorno a 9 °C

Zero termico: attorno a 1700 metri in rialzo su Pianura e Prealpi dal pomeriggio/sera.

Venti: in pianura deboli variabili, in montagna moderati meridionali