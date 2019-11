Previsioni Meteo Milano, altro maltempo nel weekend dopo la tempesta di stamattina

Previsioni Meteo Milano – Ha rispettato le attese, il fronte perturbato che dalla mezzanotte di ieri e per tutta la nottata, fino a qualche ora fa, ha imperversato anche sul capoluogo lombardo, portando una intensa fase di pioggia e maltempo. L’accumulo finale di questa prima passata perturbata, legata al nuovo affondo nordatlantico sul bacino centro-occidentale del Mediterraneo, è di circa 30/40 mm. Apporto decisamente cospicuo, ma non è affatto sopita l’azione perturbata della nuova struttura depressionaria. Per il resto della giornata odierna, il tempo migliorerà progressivamente, con cieli che comunque rimarranno nuvolosi o coperti, ma le precipitazioni via via si indeboliranno e diverranno anche piuttosto irregolari, quindi alternate a lunghe fasi asciutte. Poche variazioni per la notte prossima, mentre, nella prima mattinata di domani, è previsto qualche addensamento in più con temporanei rovesci o piogge moderate.

Per domani, sabato 16 novembre, fenomenologia debole o più spesso assente, sebbene con tempo che si manterrà uggioso, all’insegna di cieli coperti e clima umido.

Un nuovo peggioramento più consistente è atteso a iniziare dalla seconda serata di domani, sabato 16 e nella notte su domenica 17, quando dovrebbero transitare i nuclei più compatti e intensi e con piogge a tratti anche forti. Per la giornata di domenica, sono attese altre precipitazioni, ma mediamente più irregolari, cioè alternate anche a pause più asciutte, tuttavia ugualmente possibili, in alcune fasi, di moderata-forte intensità. Entro domenica sera è atteso un altro cospicuo accumulo di pioggia, intorno ai 30/40 mm.

Un’altra pausa delle precipitazioni tra la tarda serata di domenica, la notte sul lunedì e anche per il mattino di lunedì, poi nuovo intenso peggioramento previsto tra il pomeriggio sera di lunedì e l’intera giornata di martedì. Insomma periodo fortemente perturbato per i prossimi cinque giorni, con altri due picchi di precipitazioni importanti, uno tra domani sera e domenica, l’altro tra lunedì sera e martedì 19. Il contesto termico si manterrà in prevalenza sotto media, con temperature abbastanza fredde, mediamente sui +3/4°C le minime, intorno ai +10/11°C le massime, salvo qualche valore in più temporaneo nella giornata di domenica, ma poi di nuovo in calo sui valori attuali.

La redazione di MeteoWeb seguirà costantemente l’evoluzione del tempo per la città di Milano attraverso quotidiani editoriali dedicati.