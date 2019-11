Previsioni Meteo Milano: breve tregua mite e soleggiata, ma da Venerdì torna il maltempo

Previsioni Meteo Milano – Mattinata all’insegna del tempo asciutto, caratterizzata solo da un po’ di nubi basse e foschie più intense al primo mattino, già in prevalente diradamento in queste ore, con schiarite soleggiate sempre più prevalenti. Fa anche abbastanza freddo, con +6/7°C mediamente di minima, ma anche valori sui +4°C o poco più su qualche quartiere, ora sui +7/8°C. Dunque, fase di tempo migliore, dopo le abbondanti piogge dei giorni scorsi, per di più protratta, infatti già l’intera giornata di ieri non ha visto particolari fenomeni se non qualche piovasco occasionale e di breve durata. Continuerà il bel tempo anche per tutt’oggi, con cieli spesso completamente sereni o solo qualche nube medio-alta in transito. Per coloro che possiedono una stazione meteorologica, magari questa stabilità con serenità del cielo, desta un po’ di clamore scorgendo un valore di pressione barica decisamente basso, sotto i 1000 hpa.

Contesto in effetti depressionario, ma circolazione attuale non favorevole per instabilità sul capoluogo lombardo, peraltro collocato sulla traiettoria delle correnti settentrionali più fresche richiamate dal minimo sul Centro Italia, le quali tendono a pulire il cielo anziché ingombrarlo di nubi.

Ma fino a quando durerà la stabilità? Non sono previste piogge anche per gran parte della giornata di domani, Giovedì 14 novembre, mentre un forte peggioramento è in arrivo per la serata di giovedì. Già da domattina torneranno via via le nubi con cieli che andranno coprendosi poi nel corso del pomeriggio. Prime piogge sono attese proprio nel tardo pomeriggio di domani e poi, più intense, nel corso della sera.

Dalla Francia, arriverà un’altra possente perturbazione pilotata da un ennesimo nucleo instabile e anche a carattere abbastanza freddo nordatlantico che nel frattempo avrà raggiunto il territorio francese. L’azione vorticosa in quota e l’ aria fredda in sfondamento fino ai bassi strati appena oltralpe, innescheranno lungo l’ascendente depressionario una repentina bassa pressione tra l’alto Tirreno e il Nordovest Italia, posizione del minimo favorevoli a maltempo anche su Milano. Proprio tra la tarda sera di domani poi per tutta la nottata su venerdì 15, infatti, dovrebbe peggiorare il tempo con rovesci di pioggia insistenti e a tratti anche intensi. Entro la metà mattinata di venerdì 15, sul capoluogo potranno accumularsi intorno ai 30/40 mm di pioggia.

Le precipitazioni dovrebbero continuare ancora anche per il resto di venerdì e per gran parte della giornata di sabato. Tra venerdì e sabato, però, i fenomeni dovrebbero essere più irregolari, cioè più alternati a fasi asciutte, e magari anche più deboli, tuttavia possibili ancora in forma moderata, con altri 10/20 mm circa di accumulo. Ma non finirebbe qui. Il contesto generale rimarrebbe depressionario e, anzi, in una persistente saccatura nordatlantica oramai radicata sul Mediterraneo centro-occidentale, si formerebbe un ennesimo minimo molto profondo che dalla Sardegna, Mar Tirreno centrale, risalirebbe verso l’alto Tirreno, il Golfo Ligure nella notte su domenica 17

In prospettiva, quindi, altro pesante maltempo verso la seconda parte del weekend e in prosecuzione, senza soluzione di continuità, fino a gran parte di lunedì 18. Potrebbero cadere altri 40/50 mm di pioggia tra domenica e lunedì. Insomma si prospettano giorni fortemente perturbati per il capoluogo lombardo, all’insegna di reiterate azioni instabili atlantiche con fasi caratterizzate da forti precipitazioni e anche molto probabili criticità conseguenti.Il campo termico è previsto in calo verso il fine settimana, con valori massimi che non dovrebbero andare oltre i +9/10°C e minime che potrebbero scendere anche intorno ai +3/4°C.

La redazione di MeteoWeb seguirà costantemente l’evoluzione del tempo per la città di Milano con quotidiani editoriali dedicati.