Previsioni Meteo Milano: cieli grigi e piogge per tutto il weekend

Previsioni Meteo Milano – Giornata uggiosa, con nubi e piogge ricorrenti, talora anche di moderata o temporaneamente forte intensità. Si è instaurato un flusso di correnti meridionali umide che persisterà per tutto il fine settimana. Già nel corso di ieri sono giunti i primi nuclei instabili con piogge irregolari nel corso della giornata, alternate a fasi più asciutte, per un accumulo complessivo sui 5 mm. Ma dalla mezzanotte e poi nelle ore notturne e ancora in queste mattutine, i fronti associati al sistema depressionario sul Centro Ovest Mediterraneo si sono fatti più incisivi e via via anche più consistenti, con rovesci più forti e altro accumulo, sino a ora, variabile dai 12/13 mm su alcuni quartieri, fino anche a 18/19 mm su quelli più esposti al sistema.

Tra il resto di oggi e la giornata di domani, potrebbero cadere altri 15/20 mm circa di pioggia sul capoluogo, magari con fasi più intense nelle prossime ore odierne, mentre in quelle notturne e di domani le precipitazioni pur spesso ancora moderate, potrebbero essere più discontinue e alternate a fasi con pioggia debole o anche temporaneamente assente.

Riteniamo che non debbano esservi particolari conseguenze in termini di criticità, nonostante una pioggia abbastanza continua, salvo qualche possibile allagamento lampo del piano stradale in presenza di brevi, ma intensi rovesci. Prevista una cessazione dei fenomeni nel corso di domani sera. Tempo asciutto, poi, nella notte sul lunedì, per tutta la giornata di lunedì e anche per quella di martedì 26, quando potrebbero essere presenti anche ampie schiarite soleggiate.

Prospettive di altra instabilità, tra il 27 e il 28 del mese, a causa del transito di una moderata area depressionaria oltralpe direzionata Ovest Est e che potrebbe influenzare anche il capoluogo con l’arrivo di locali piogge sparse. A seguire, per l’ultima parte di novembre e anche per i primi di dicembre, parrebbe prospettarsi una fase più asciutta per via di correnti settentrionali a cui il capoluogo lombardo non sarebbe particolarmente esposto, salvo qualche momento di instabilità temporanea a inizio mese.

Le temperature sono attese in lieve, graduale aumento nel corso del fine settimana con apice tra lunedì e martedì, aumento di circa 2/3° rispetto ai valori attuali. Successivamente, invece, è atteso un nuovo calo, probabilmente anche incisivo, con valori di tipo invernale, verso il 2/3 dicembre.

La redazione di MeteoWeb seguirà costantemente l’evoluzione del tempo per la città di Milano attraverso quotidiani editoriali dedicati.