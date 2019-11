Previsioni Meteo Milano: clima umido e uggioso, con Novembre è arrivato l’Autunno [DETTAGLI]

Previsioni Meteo Milano – Continuano le giornate uggiose sul capoluogo lombardo, all’insegna di nubi medio-basse piuttosto diffuse e persistenti, salvo qualche fase con cieli un po’ più aperti. Gli Stati medio-bassi sono ormai permeati di umidità elevata, per di più si è innescato un solco depressionario innescato da una vasta depressione in prossimità del Regno Unito, destinato ad approfondirsi ulteriormente nel corso delle prossime ore e entro il quale scorrono altri corpi nuvolosi.

Quelli più importanti, per il momento, stanno transitando più a Sud del capoluogo, a causa di avvezione di vorticità positiva più meridionale, in seno a correnti sudoccidentali.

Non cambierebbe di molto la situazione per la giornata odierna, nel senso che il flusso più instabile potrebbe continuare a transitare più a Sud di Milano con la conseguenza, quindi, di poche precipitazioni e fasi prevalenti con tempo asciutto anche se cielo plumbeo, come visibile dall’immagine di questi minuti in Piazza Duomo.

Non è del tutto escluso, tuttavia, qualche addensamento ogni tanto con debole pioggia temporanea, questa magari più probabile nelle ore serali prossime.

Secondo gli ultimi dati analizzati, le anse cicloniche più strette, più vorticose e responsabili di una fase più piovosa, potrebbero giungere sul Milano nella notte prossima e poi nel corso della mattinata di domani, domenica 3 novembre. In questa fase, potrebbero arrivare anche rovesci temporaneamente moderati o comunque di una certa intensità.

Entro le 24.00 di oggi non sono attesi più di 4/5 mm e, semmai, essenzialmente nelle ore serali mentre, tra la notte prossima e metà giornata di domani, potrebbero cadere anche 10/15 mm, per un complessivo intorno ai 15/20 mm entro le ore centrali di domenica 3 novembre.

Previsioni Meteo Milano: ma quale sarà il tempo a seguire?

Le condizioni bariche continueranno ad essere depressionarie per molti giorni, quindi con più occasioni per altre piogge. Naturalmente queste non saranno continue, ci saranno diverse fasi, magari anche giornate intere, all’insegna di un tempo più asciutto, sebbene con nubi basse e cieli sempre abbastanza coperti, anche con incremento di nebbia e foschia in talune circostanze, specie notturne mattutine.

Il quadro generale depone per tempo più asciutto per il corso di lunedì 4 novembre, passaggio instabile, invece, nel primo mattino e fino a metà giornata di martedì cinque con rischio di altre piogge mediamente deboli o moderate. Per i giorni a seguire, alternanza tra giornate più asciutte e altre con piogge sparse, mediamente deboli moderate.

Insomma prospettive sempre più autunnali, con cieli uggiosi, tempo umido e magari via via anche più freddo. Una fase con calo termico più apprezzabile è attesa tra il 7 e il 10/11 novembre, con condizioni climatiche quasi invernali, con mine sui +5/7°C, massime non oltre 9/10°. Nel frattempo, temperature più o meno in linea con i valori propri del periodo, con minime intorno ai +10/11°C, massime sui +13/14°C ma destinati a un leggero aumento tra domani e martedì.

MeteoWeb eseguirà quotidianamente l’evoluzione della città di Milano con editoriali dedicati.