Previsioni Meteo Milano, è arrivato l’autunno: altre piogge nei prossimi giorni

Previsioni Meteo Milano – Autunno in piena regola sul capoluogo lombardo. I cieli sono coperti oramai da diversi giorni con flusso instabile abbastanza persistente. Certo, le piogge associate non sono continue, ma più o meno a giorni alterni stanno giungendo fronti perturbati con precipitazioni che si rinnovano. L’ultima perturbazione di rilievo è transitata proprio nelle ore notturne e ancora del primo mattino con una pioggia moderata a tratti anche di una certa intensità che ha portato sul capoluogo altri 10/11 mm circa.

Una pioggia debole-moderata è presente ancora in questi minuti e, alternata a qualche pausa, dovrebbe proseguire fino alla tarda mattinata, ore centrali.

Tuttavia, fenomenologia che si andrà facendo più irregolare nel corso già del pomeriggio, magari con prevalenza di pause asciutte rispetto a quelle con residue piogge, poi tendenza a cessazione definitiva delle piogge in serata. Prospettive di tempo asciutto anche per tutta la giornata di domani, lunedì 4 novembre, anche se vanno computate nubi basse e nebbie al primo mattino, poi magari nubi un po’ meno compatte nel corso della giornata, foschia e nebbia in parziale dissolvimento e non è escluso anche qualche schiarita in più nel corso del pomeriggio.

Ma, come già accennato, si tratterà di una pausa temporanea poiché persisterà il flusso instabile sudoccidentale con arrivo di altre perturbazioni. Una moderata è attesa nella notte e primo mattino di martedì, con possibilità di nuove piogge, poi breve fase più asciutta e altre piogge mercoledì 6.

Anche per molti giorni a seguire, almeno fino a metà mese, la circolazione continuerebbe a essere umida e instabile di matrice occidentale, con certamente altre varie occasioni per piogge e rovesci, per di più con tendenza anche a orientamento della circolazione da nord-ovest, quindi con possibile ingresso di aria più fredda e conseguente progressivo calo termico, dal 7/8 del mese .

MeteoWeb seguirà quotidianamente l’evoluzione per il capoluogo lombardo con i consueti editoriali dedicati.