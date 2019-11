Previsioni Meteo Milano: forte perturbazione in atto con piogge e rovesci forti. Fino a quando durerà

Previsioni Meteo Milano – Avevamo parlato ieri di un imminente peggioramento del tempo per il capoluogo lombardo in conseguenza di un nuovo affondo depressionario nordatlantico associato anche ad aria più fredda. Puntualmente il peggioramento è arrivato con prime piogge e rovesci nel corso della giornata di ieri, ma con netta intensificazione delle precipitazioni dalla serata di ieri e poi nella notte e ancora questa mattina. Il quantitativo medio registrato si aggira intorno ai 40 mm, magari su qualche area millimetri inferiori su qualche altra maggiori, ma si tratta comunque di un cospicuo apporto nelle ultime 15/20 ore.

In questi minuti la pioggia è debole, con temperatura che si aggira intorno ai 9/9,5°, quindi anche più freddo. Ma fino a quando proseguirà la pioggia? Secondo i nostri dati ancora per la giornata odierna saranno possibili addensamenti associati a piogge e rovesci sparsi, tuttavia dalle prossimi ore i fenomeni si faranno più irregolari, per cui la pioggia inizierà ad alternarsi a fasi più asciutte anche abbastanza lunghe, e via via più deboli.

Dalla tarda serata, poi nella notte e per tutta la giornata di domani, le prospettive sono per un miglioramento più deciso, anche con meno nubi, anzi con possibili schiarite soleggiate e ampie nella giornata di domani, magari da considerare nubi basse o anche qualche nebbia nelle prime ore mattutine sulle aree più meridionali metropolitane.

Tempo buono, o perlomeno senz’altro asciutto, anche per la giornata di domenica, magari con qualche nube irregolari in più, ma alternata sempre a schiarite, tuttavia da considerare sempre la possibilità di nebbie e nubi basse mattutine, specie sulle aree metropolitane centro-meridionali. Quindi, si prospetta un break dell’instabilità per tutto il fine settimana, certamente anche opportuno data la buona consistenza della fase perturbata ancora in atto.

Ma non finirà qui, poiché la circolazione continuerà a essere comandata dai flussi instabili occidentali o meridionali con ritorno di altre piogge già da lunedì 11, e magari fase nuovamente perturbata nei giorni a seguire fino a metà mese. Sulla tendenza a più lungo termine, torneremo ad aggiornarci.

La redazione di MeteoWeb seguirà costantemente l’evoluzione del tempo sulla città di Milano con aggiornamenti quotidiani attraverso editoriali dedicati.